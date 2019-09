Hole - L'abisso: trailer italiano e poster del film horror di Lee Cronin

Di Pietro Ferraro martedì 10 settembre 2019

Hole: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Lee Cronin nei cinema italiani dal 10 ottobre 2019.

Midnight Factory il 10 ottobre porterà nei cinema italiani Hole - L'abisso (The Hole in the Ground), il suggestivo horror di produzione irlandese che segna il debutto alla regia di Lee Cronin (Minutes Past Midnight).

La trama ufficiale:

Provando a sfuggire dal passato, Sarah (Seána Kerslake) decide di iniziare una nuova vita con suo figlio Chris (James Quinn Markey) ai margini di una piccola cittadina rurale. Dopo la scoperta di una misteriosa buca nella vasta foresta che confina con la loro nuova casa, Sarah deve lottare per scoprire se i cambiamenti inquietanti che si manifestano nel suo bambino sono una trasformazione riconducibile a quell’abisso, apparentemente ben più sinistro e minaccioso delle sue stesse paure materne.

Il film è interpretato da Seana Kerslake, James Quinn Markey, James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby e Steve Wall.

The Hole in the Ground: nuovo trailer e poster del film horror di Lee Cronin

Disponibili un nuovo trailer e una locandina del film horror The Hole in the Ground. Il trailer mostra una madre single e suo figlio che cercano un nuovo inizio, ma poi accade qualcosa di oscuro e misterioso. In questo caso, come suggerisce il titolo, si tratta di una grande e minacciosa voragine nel terreno. Naturalmente una volta scoperta questa voragine il ragazzino inizia a comportarsi in modo sempre più strano e inquietante.

"The Hole in the Ground" è stato recentemente presentato al Sundance Film Festival dove ha ricevuto molte recensioni positive. Il film segna il debutto alla regia dello sceneggiatore e regista Lee Cronin con un cast che include Seana Kerslake, James Quinn Markey, James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby e Steve Wall.

"The Hole in the Ground" è incentrato su Sarah e il suo giovane figlio Chris, che si sono appena trasferiti in una nuova casa nella campagna irlandese. Non molto tempo dopo essersi trasferiti, scoprono che la foresta vicino alla loro casa nasconde un'enorme voragine. Una notte Chris scompare e, al suo ritorno, sembra essere illeso, almeno in superficie. Quando il suo comportamento diventa sempre più inquietante, Sarah inizia a temere che il ragazzo che è tornato non sia affatto suo figlio. Il film viene descritto come un mix di suspense, terrore e folclore sovrannaturale in una storia ricca di evocazioni sulle paure primordiali della maternità.

"The Hole in the Ground" debutterà nelle sale americane il 1° marzo.

Fonte: Slash Film





The Hole in the Ground: trailer del nuovo horror con bambino inquietante

Per i patiti degli horror con "bambini inquietanti" arriva The Hole in the Ground, un nuovo horror di produzione irlandese che segue una donna che pensa che suo figlio non sia quello che sembra.

Sarah (Seána Kerslake) si trasferisce con il suo precoce figlio, Chris (James Quinn Markey), in una nuova casa isolata in una città rurale, cercando di alleviare le sue apprensioni mentre entrambi sperano in un nuovo inizio dopo un passato difficile. Ma dopo uno sconvolgente incontro con una misteriosa nuova vicina, i nervi di Sarah ragggiungono il limite. Chris scompare durante la notte nella foresta dietro la loro casa, e mentre cerca il figlio Sarah scopre una sinistra e minacciosa voragine. Sebbene il figlio sia tornato a casa sano e salvo, emergono in lui alcuni cambiamenti comportamentali preoccupanti, e Sarah inizia a temere che il ragazzino che è tornato in realtà non sia suo figlio, ma qualcun'altro o forse qualcos'altro.

Trailer di notevole impatto che rievoca atmosfere sinistre alla Babadook e promette brividi a iosa. The Hole in the Ground proviene dallo sceneggiatore e regista Lee Cronin (Minutes Past Midnight) con un cast che include anche James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken, Kati Outinen e John Quinn.

The Hole in the Ground arriva nei cinema americani il 1° marzo 2019.

Fonte: Bloody Disgusting