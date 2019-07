Dune: concluse le riprese del remake di Denis Villenueve

Di Federico_40 sabato 27 luglio 2019

Riprese concluse per il remake "Dune" di Denis Villenueve in arrivo nei cinema il 20 novembre 2020.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il nuovo adattamento del classico Dune di Brian Herbert, diretto da Denis Villeneuve, ha concluso ufficialmente le riprese. La nuova versione con Oscar Isaac, Javier Bardem, Josh Brolin e Jason Momoa arriverà nei cinema il 20 novembre 2020. Questo aggiornamento ci arriva dal figlio di Frank Herbert, Brian Herbert, che lo ha comunicato via Twitter.

Le riprese del primo film di Dune sono state completate, il film è "in scatola" e c'è stato un party di chiusura. Alcuni attori stanno già lavorando ad altri progetti e stanno dicendo grandi cose su come Denis Villeneuve ha diretto i set dei film.

La scelta di parole come "primo" film di Dune sembrano confermare la recente voce secondo cui il Dune di Villeneuve sarà diviso in due film. Se la trama seguirà fedelmente quella del romanzo, la prima metà riguarderà il duca Leto Atreides di Oscar Isaac che prende il controllo dell'ostico pianeta desertico Arrakis aka Dune. Lo fa per il controllo della sostanza più preziosa nell'universo soprannominata "La Spezia", ​​una droga che prolunga la vita umana, regala una percezione potenziata e fornisce, in alcuni individui geneticamente predisposti, doti di preveggenza. L'occupazione di Arrakis porterà ad una guerra totale.

Oltre ad Oscar Isaac nei panni del duca Leto Atreides, il cast include Javier Bardem (Stilgar), Josh Brolin (Gurney Halleck), Jason Momoa (Duncan Idaho), Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Dave Bautista (Glossu Rabban), Stellan Skarsgård (barone Vladimir Harkonnen), Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam), Zendaya (Chani), David Dastmalchian (Piter De Vries) e Chang Chen (Dr. Wellington Yueh).

Denis Villeneuve, regista di Blade Runner 2049 e l'acclamato Arrival, dirige questo nuovo adattamento di Dune per il grande schermo da una sceneggiatura che ha scritto insieme ad Eric Roth e Jon Spaihts sulla base del romanzo di Frank Herbert. Oltre a scrivere e dirigere Dune, Denis Villeneuve è anche uno dei produttori del film insieme a Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo, Jr. Hans Zimmer fornirà la colonna sonora, Greig Fraser è il direttore della fotografia e Joe Walker monterà il film.

Filming on the first Dune movie has been completed, is "in the can," and there's been a wrap party. Some actors are already working on other projects, and saying great things about how Denis Villeneuve ran the movie sets. https://t.co/tmqiV2LG5n pic.twitter.com/SXGBUdm6F3 — Brian Herbert (@DuneAuthor) July 25, 2019

That's a wrap for DUNE 2020. The cast and crew have worked extremely hard to put something very special together. #Dune pic.twitter.com/akctJf7kgj — Secrets of Dune (@SecretsOfDune) July 20, 2019

Where's Timmy 🔎 Big Dune wrap party by the looks of it. Via IG: lorenzhideyoshi pic.twitter.com/pxvcG9Iort — Secrets of Dune (@SecretsOfDune) July 20, 2019

The DUNE wrap party logo is the same one that appeared on some of the crew t-shirts before. #Dune pic.twitter.com/WwjwFSBwxB — Secrets of Dune (@SecretsOfDune) July 24, 2019

Ice sculpture at the DUNE wrap party could allude to the final design of the Sandworm! Four-beaked and kind of cute. #Dune #Dune2020 pic.twitter.com/xJSM3SMkZh — Secrets of Dune (@SecretsOfDune) July 23, 2019

Fonte: FilmSchoolRejects

Dune remake: Dave Bautista conferma su Instagram che interpreterà Rabban Harkonnen

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dave Bautista ha confermato via Instagram che interpreterà il personaggio di Rabban Harkonnen nel reboot di Dune di Denis Villeneuve. La notizia del casting di Bautista è arrivata a gennaio con il wrestler diventato attore che si è unito ad un cast stellare che includeva Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome) nel ruolo del protagonista Paul Drekreis e Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Fallout) come sua madre Lady Jessica. Al cast si sono poi aggiunti anche il premio Oscar Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) come Stilgar e Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck.

Poco dopo la conferma del casting di Bautista, è stato annunciato che l'attore svedese Stellan Skarsgård aveva firmato per il ruolo del malvagio Barone Vladimir Harkonnen e alcune voci, ora confermate, sostenevano che il personaggio di Bautista era collegato a quello di Skarsgård. Rabban Harkonnen è infatti il nipote sadico ma piuttosto stupido del barone Vladimir Harkonnen e aiuta suo zio nel suo piano malvagio di distruggere la famiglia Atreides e ottenere il potere sul pianeta di Arrakis. Nel film Dune del 1984 di David Lynch il personaggio è stato interpretato dal compianto attore Paul Smith mentre nella miniserie tv prodotta da Syfy nel 2000 aveva il volto dell'attore svizzero László I. Kish.

Il "Dune" di Villeneuve ha una data di uscita fissata al 20 novembre 2020. Nel frattempo vedremo Bautista nelle commedie d'azione Stuber e My Spy.

Dune di Denis Villenueve: prima foto "dietro le quinte" con Josh Brolin

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Josh Brolin, che vedremo ancora nei panni di Thanos nell'imminente Avengers: Endgame, ha condiviso sul suo account Instagram una sua immagine "dietro le quinte" della sua preparazione alle riprese del remake Dune, una nuova rivisitazione del famoso romanzo di Frank Herbert diretta da Denis Villeneueve (Blade Runner 2049). Brolin ha pubblicato la foto accompagnata da una citazione dal romanzo originale. Nella foto l'attore è a torso nudo, con i suoi avambracci un po' malconci in primo piano.

What has mood to do with it? You fight when the necessity arises - no matter the mood! Mood's a thing for cattle or making love or playing the baliset. It's not for fighting." - Frank Herbert, Dune

La citazione è del personaggio Gurney Halleck, un membro fedele della casa Atreides. La citazione è a proposito dal momento che Josh Brolin interpreterà la parte di Gurney nel remake. Patrick Stewart (Green Room, Star Trek: The Next Generation) ha interpretato il personaggio nel "Dune" di David Lynch nel lontano 1984. Un ambizioso tentativo naufragato di adattare l'iconico romanzo di Frank Herbert che ha visto coinvolto Alejandro Jodorowsky è stato raccontato nel documentario Jodorowsky's Dune del 2013.

Denis Villenueve ha parlato della versione di Lynch che diventerà un inevitabile paragone con il suo adattamento:

David Lynch ha fatto un adattamento negli anni '80 che ha alcune qualità molto forti, voglio dire, David Lynch è uno dei migliori registi viventi, ho un grande rispetto per lui...Ma quando ho visto il suo adattamento, sono rimasto colpito, ma non era quello che avevo sognato, quindi sto cercando di realizzare l'adattamento dei miei sogni. Non ci sarà alcun collegamento con il film di David Lynch. Torno al libro e vado alle immagini che ne sono scaturite quando l'ho letto.

Il nuovo adattamento vedrà un cast stellare che include: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Oscar Isaac (Duca Leto Atreides), Stellan Skarsgard (Barone Vladimir Harkonnen), Zendaya (Chani), David Dastmalchian (Piter De Vries), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar), Josh Brolin (Gurney Halleck) e Dave Bautista (Rabban “la Bestia”).

Villenueve con Blade Runner: 2049 ha realizzato un mezzo miracolo, mettendo mano ad uno dei cult della fantascienza moderna rischiando grosso, ma riuscendo a dare al capolavoro di Ridley Scott un degno sequel. Ora il regista alza la posta in gioca rimettendo mano al "ciclo" capolavoro di Frank Herbert dopo l'adattamento anni ottanta di David Linch e due miniserie televisive: Dune - Il destino dell'universo (2000) con William Hurt e Giancarlo Giannini e I figli di Dune (2003) con James McAvoy e Susan Sarandon.





























Dune di Denis Villenueve, via alle riprese

Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures hanno annunciato l'atteso via alle riprese di Dune, diretto da Denis Villenueve, con set sparsi tra Ungheria e Giordania. Tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, 35 anni or sono adattato da David Lynch, il film potrà contare su un cast semplicemente straordinario.

Timothée Chalamet indosserà gli abiti di Paul Atreides, Oscar Isaac quelli di Duke Leto, Zendaya sarà Chani, il premio Oscar Javier Bardem interpreterà Stilgar, Stellan Skarsgård darà vita a Vladimir Harkonnen, Rebecca Ferguson troverà i panni di Jessica Atreides, Charlotte Rampling quelli di Mother Mohiam, Jason Momoa sarà Duncan Idaho, Josh Brolin darà i propri lineamenti a Gurney Halleck, Dave Bautista interpreterà Glossu Rabban e David Dastmalchian sarà Piter De Vries.

Protagonista il giovane Paul, figlio del duca Leto che non sa quasi nulla di Arrakis quando gli annunciano che è la sua prossima destinazione. Il pianeta di Arrakis, meglio conosciuto come Dune, è un immenso, deserto caratterizzato da una fauna molto particolare, creature gigantesche, vermi che sono lunghi centinaia di metri. Tutto sembra misterioso in quel mondo, anche i suoi abitanti, i Fremen, un popolo che custodisce gelosamente la sua arcana cultura e che ha affinato arti eccezionali. Ma Dune è anche, e soprattutto, l'unica fonte del melange, la «droga delle droghe», indispensabile per affrontare lunghi viaggi interpianetari, garantire straordinari poteri telepatici e assicurare un'incredibile longevità. E su Dune il destino di Paul si compirà, tra mille pericoli e dopo un difficile percorso spirituale...

Villeneuve, ormai avvezzo allo sci-fi dopo aver diretto Arrival e Blade Runner 2049, dirigerà uno script firmato Eric Roth e Jon Spaihts. Se il film farà breccia tra i fan, potrà andare incontro ai suoi sequel su carta. Herbert, infatti, scrisse altri cinque romanzi su Dune prima della sua morte, avvenuta nel 1986. Il figlio di Herbert, Brian Herbert, e il romanziere Kevin J. Anderson faranno da produttore esecutivo e consulente creativo. Il film uscirà nei cinema il 20 novembre 2020.

Fonte: Comingsoon.net