The Farewell: trailer e trama del dramma con Awkwafina

A24 reso disponibili un primo trailer e una locandina di The Farewell, dramma scritta e diretta dalla regista Lulu Wang e interpretata dall'attrice comica Awkwafina (Crazy & Rich). "The Farewell" è una celebrazione accorata dell'amore familiare e del suo potere di superare le barriere del linguaggio, dei continenti e delle generazioni.

"The Farewell" è stato un grande successo al Sundance di quest'anno, dove ha avuto la sua anteprima. In questo racconto divertente ed edificante basato su una bugia a fin di bene, Billi (Awkwafina) nata in Cina, cresciuta negli Stati Uniti, ritorna a malincuore a Changchun per scoprire che, sebbene tutta la famiglia sappia che alla loro amata matriarca, Nai-Nai, è stata data una settimana di vita, tutti hanno deciso di non dirlo a Nai Nai. Per assicurare la sua felicità, si riuniscono sotto le sembianze gioiose di un matrimonio anticipato, unendo membri della famiglia sparsi in nuove case all'estero. Mentre Billi attraversa un campo minato fatto di aspettative e convenienze di famiglia, scopre che c'è molto da celebrare: un'occasione per riscoprire il paese che ha lasciato da bambina, lo spirito meraviglioso di sua nonna e i rapporti che continuano a legare anche quando tanto non viene detto. Con "The Farewell" la regista e sceneggiatrice Lulu Wang ha creato una sentita celebrazione del modo in cui intendiamo la famiglia e il modo in cui la viviamo, intrecciando magistralmente una descrizione delicatamente umoristica della bugia a fin di bene in azione con una storia molto commovente di come la famiglia possa unirsi e rafforzarci, spesso a dispetto di noi stessi.

Lulu Wang ha iniziato la sua carriera come regista realizzando cortometraggi prima di passare al suo debutto alla regia con la commedia drammatica del 2014 Posthumous con protagonisti Brit Marling (OA) e Jack Huston (Boardwalk Empire). "The Farewell" è il suo secondo lungometraggio per il grande schermo.

Awkwafina è nota per le sue performance comiche e i suoi video musicali comici che hanno un seguito importante su Youtube. Ha fatto il suo debutto nel grande schermo nella commedia sequel Cattivi vicini 2, seguita da ruoli da protagonista in Ocean's Eight e nel cast del film campione d'incassi Crazy & Rich. La vedremo prossimamente in Jumanji 3 ed è tra le candidate protagoniste di uno spin-off di 21 Jump Street che sarà incentrato su due detective donne. "The Farewell" debutta nei cinema americani il 12 luglio.

