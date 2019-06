Le Mans '66 - La Grande Sfida: primo trailer italiano del biopic con Christian Bale e Matt Damon

Di Pietro Ferraro lunedì 3 giugno 2019

Le Mans '66: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di James Mangold nei cinema americani dal 15 novembre 2019.

Disponibile un primo trailer italiano del dramma biografico Le Mans '66 - La Grande Sfida aka Ford v. Ferrari con Christian Bale e Matt Damon. 20th Century Fox originariamente aveva designato Tom Cruise e Brad Pitt come protagonisti, ma il progetto non è mai decollato fino all'arrivo del regista James Mangold (Logan) e di Bale e Damon che hanno rimpiazzato Pitt e Cruise.

Ambientato negli anni '60, il film vede Bale nei panni di Ken Miles, pilota automobilistico britannico e ingegnere che collabora con il designer americano Carroll Shelby di Damon per costruire da zero un'auto per Ford che si spera possa competere con la squadra dominante della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans in Francia. Il cast del film comprende anche Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas e Noah Jupe.

Il dramma da 100 milioni di dollari include dietro le quinte i nominati all'Oscar Phedon Papamichael e Michael McCusker rispettivamente come direttore della fotografia e montatore, e Marco Beltrami per la colonna sonora. Tutti e tre tornano a collaborare con Mangold dopo l'acclamato Logan.

"Le Mans '66 - La Grande Sfida" debutta nei cinema americani il 15 novembre 2019.

Ford v Ferrari: prime immagini ufficiali del biopic con Christian Bale e Matt Damon

Christian Bale e Matt Damon ritratti nelle prime immagini ufficiali di Ford v Ferrari con Bale nei panni di Ken Miles e Damon in quelli di Carroll Shelby del team Ford. A bordo anche Caitriona Balfe, Noah Jupe, Remo Girone, Jon Bernthal e Tracy Letts in ruoli secondari.

"Ford v Ferrari" si basa sulla relazione tra il Ken Miles di Bale e il Carroll Shelby di Damon mentre lavorano insieme per costruire un'auto che possa battere la Ferrari nella 24 Ore di Le Mans.

Il film segue un team eccentrico e determinato di ingegneri e designer americani, guidati dal visionario imprenditore automobilistico Carroll Shelby e dal suo pilota britannico Ken Miles, che vengono inviati da Henry Ford II e Lee Iacocca alla 24 Ore di Le Mans del 1966 in Francia, con la missione di costruire da zero un'automobile completamente nuova con il potenziale per sconfiggere definitivamente la Ferrari perennemente dominante.

James Mangold è alla regia del film che definisce un "film di relazioni".

Mentre lo stavamo realizzando, abbiamo scherzato sul fatto che fosse l'ultimo film in assoluto. Fortunatamente abbiamo avuto questo grande dramma di personaggi che si trovava all'interno di quest'altra storia. Sono persone vere con amore, perdita e paure. E' un tour de force recitativo, Matt e Christian non sono mai stati tanto in forma.

James Mangold reduce dal successo di Logan spiega che l'approccio a quel film riecheggia in questo nuovo film.

Uno degli obiettivi principali di Logan era che sentivo che il genere dei supereroi era diventato troppo CG, quindi volevo renderlo realistico il più emotivamente e fisicamente possibile, e questo l'ho riportato in Ford-Ferrari. Vedere un film di corse in cui le auto non erano tutte creazioni digitali, eravamo davvero là fuori in pista, e non solo per parlarne durante le interviste, ma perché in realtà fa una differenza fisica quando lo vedi sullo schermo.

"Sentire quelle macchine che arrivano rombando è capire perché la gente ama correre", afferma Matt Damon e aggiunge che interagire in vere corse nel film ha aiutato la sua recitazione perché lui e Christian Bale non hanno dovuto immaginare le macchine che sfrecciavano. "Ford v Ferrari" arriva sale americane il 15 novembre.







