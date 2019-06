La mia vita con John F. Donovan: trailer italiano del film di Xavier Dolan

La mia vita con John F. Donovan: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Xavier Dolan nei cinema italiani dal 27 giugno 2019.

Lucky Red ha reso diosponibile un trailer italiano ufficiale di La mia vita con John F. Donovan, il debutto hollywoodiano dell'acclamato regista canadese Xavier Dolan (È solo la fine del mondo) in arrivo nei cinema italiani il 27 giugno.

In "La mia vita con John F. Donovan" ad affiancare la star de Il trono di spade Kit Harington, troviami Jacob Tremblay e i premi Oscar Natalie Portman, Kathy Bates e Susan Sarandon.

La trama ufficiale:

Rupert Turner (Ben Schnetzer), giovane attore, decide di raccontare la vera storia di John F. Donovan (Kit Harington), star della televisione americana scomparsa dieci anni prima, che in una corrispondenza epistolare gli aveva aperto le porte del cuore, svelando i turbamenti di un segreto celato agli occhi di tutti. Ne ripercorre così la vita e la carriera, dall’ascesa al declino, causato da uno scandalo tutto da dimostrare.

Sarà Lucky Red a portare nei cinema italiani, il prossimo 27 giugno, il film La mia vita con John F. Donovan (The Death and Life of John F. Donovan), il debutto in lingua inglese del regista canadese Xavier Dolan (È solo la fine del mondo).

Il dramma è stato girato a metà tra il 2016 e il 2017, ma Dolan ha in seguito rimaneggiato pesantemente la struttura del film in post-produzione, arrivando addirittura a rimuovere completamente il principale personaggio antagonista del film interpretato da Jessica Chastain.

Dolan per il suo attesissimo settimo film prende spunto proprio da una lettera che il futuro regista scrisse all'età di otto anni, una lettera appassionata al suo attore preferito.

Ciao Leonardo, Il mio nome è Xavier Dolan-Tadros, vado a scuola, amo la scuola. Ho otto anni. Il 20 marzo compirò nove anni. Sono uno dei tuoi fan. Ho visto il film Titanic (cinque volte). Reciti molto bene. Sei un grande attore e ti ammiro. Anche io sono un attore. Ho fatto qualche pubblicità per una catena di farmacie molto famosa e ho avuto delle belle parti in quattro film in francese. Spero di recitare in un tuo film prima o poi. So che un giorno verrai a Montreal. Montreal è molto popolare come location per le riprese, l’anno scorso sono stati girati 100 film americani (Jackal, Snake Eyes, etc). Cercherò di incontrarti. Quando verrai a Montreal per girare un film passerò sicuramente l’audizione nel caso ti serva un ragazzino nel cast. Caro Leonardo, spero sinceramente che risponderai alla mia lettera mandandomi una tua foto. [Xavier]

La trama de "La mia vita con John F. Donovan" segue Rupert Turner (Ben Schnetzer), giovane attore, che decide di raccontare la vera storia di John F. Donovan (Kit Harington), star della televisione americana scomparsa dieci anni prima, che in una corrispondenza epistolare gli aveva aperto le porte del cuore, svelando i turbamenti di un segreto celato agli occhi di tutti. Ne ripercorre così la vita e la carriera, dall’ascesa al declino, causato da uno scandalo tutto da dimostrare.

Ancora una volta un cast d’eccezione per Xavier Dolan. Ad affiancare la star de Il trono di spade Kit Harington troviamo Jacob Tremblay e i premi Oscar Natalie Portman, Kathy Bates e Susan Sarandon. "La mia vita con John F. Donovan" vede riportati sul grande schermo tutti i temi che hanno reso Dolan famoso nel mondo: la relazione madre/figlio, l’omosessualità, l’infanzia.