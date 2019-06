The Batman: dettagli sul casting di Robert Pattinson e fan art dell'attore in costume

Di Pietro Ferraro giovedì 6 giugno 2019

Un nuovo aggiornamento su "The Batman" ci racconta come Robert Pattinson ha vinto il ruolo di Bruce Wayne.

Un nuovo aggiornamento ha svelato i dettagli su come Robert Pattinson ha vinto l'ambito ruolo di protagonista in The Batman. La settimana scorsa abbiamo appreso che l'ex star di Twilight aveva ufficialmente assunto il ruolo, e ora scopriamo l'iter che ha portato l'ex vampiro ha indossare i panni del Crociato Incappucciato.

The Hollywood Reporter riferisce che Robert Pattinson ha preso un aereo subito dopo la presentazione a Cannes del suo film The Lighthouse. A quel punto era già circolata la notizia del suo casting, anche se non c'erano conferme. Quando la notizia del casting di Pattinson ha preso piede, è arrivato un aggiornamento in cui si parlava di altri candidati in lizza tra cui Nicholas Hoult (Tolkien, Dark Phoenix). Alla fine i candidati rimasti erano due, Hoult e Pattinson, i due attori che il regista e sceneggiatore Matt Reeves aveva in mente mentre scriveva la sceneggiatura.

Reeves aveva in mente anche un'età molto specifica per il nuovo Bruce Wayne, il regista ha scritto una versione del personaggio di circa 30 anni in una storia che vedrà il famoso eroe DC "mentre sta ancora cercando di trovare le sue basi per diventare il geniale detective che conosciamo". Sappiamo che "The Batman" non sarà un'altra storia di origine, ma non sarà neanche una versione del Crociato Incappucciato già esperto vigilante che veglia su Gotham City, insomma una sorta di via di mezzo in cui Bruce Wayne cerca di gestire il trauma subito nell'infanzia incanalandone la rabbia attraverso un alter ego giustiziere che sta ancora prendendo forma.

Tornando alla fase di casting, sembra che ad entrambi gli attori sia stato chiesto di indossare un bat-costume scartato proveniente da un film precedente e utilizzato per altri screen-test. Pare che alla fine Pattinson e Hoult siano stati gli unici veri contendenti per il ruolo poiché lo studio e Matt Reeves stavano entrambi cercando caratteristiche molto specifiche. Come sappiamo alla fine è stato Robert Pattinson ad avere la meglio.

Un altro punto interessante è che la Warner Bros. alla fine ha concordato per Robert Pattinson, che Matt Reeves preferiva sin dall'inizio del processo di casting, perché l'attore non era mai apparso in un film Marvel di alcun genere. Mentre Nicholas Hoult è apparso nei panni di Bestia nei recenti film degli X-Men. Pattinson quindi non sarebbe stato inquadrabile immediatamente dai fan e questo suo essere un incognita ha reso l'attore più appetibile per il ruolo.

La competizione è stata particolarmente sportiva, entrambi gli attori hanno dichiarato che chiunque avrebbe vinto se lo sarebbe meritato, con entrambi prontissimi ad assumere un ruolo tanto iconico. Siamo particolarmente curiosi di vedere Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, per il momento l'attore si sta preparando per le riprese, che dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 per un'uscita nelle sale fissata al 25 giugno 2021.

A seguire trovate delle fan art condivise su Instagram dall'utente Jarold Sng in cui Pattinson è ritratto nel costume di Batman con e senza maschera.

Ho fatto un progetto di un bat-costume con in mente #robertpattinson. Pensando ad una sceneggiatura con un personaggio più detective, basato su un Bruce Wayne più tecnologico. Sarebbe un bel casting #batman





























Un post condiviso da Jarold Sng (@jaroldsng) in data: 3 Giu 2019 alle ore 9:07 PDT





























Un post condiviso da Jarold Sng (@jaroldsng) in data: 3 Giu 2019 alle ore 9:11 PDT

Fonte: The Hollywood Reporter