Dolcissime: primo trailer del film con Valeria Solarino e Vinicio Marchioni

Di Pietro Ferraro giovedì 20 giugno 2019

Dolcissime: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Francesco Ghiaccio nei cinema italiani del 1° agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vision Distribution ha reso disponibili un trailer ufficiale di Dolcissime, opera seconda di Francesco Ghiaccio, sceneggiata dallo stesso regista insieme a Marco D’Amore e in collaborazione con Renata Ciaravino e Gabriele Scotti.

Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso. Una storia tutta d’un fiato fino all’ultimo tuffo, sull’incredibile forza dell’amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità.

Il cast del film oltre a Valeria Solarino include Giulia Barbuto, Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, alla loro prima volta sul grande schermo, e Licia Navarrini, con la partecipazione di Vinicio Marchioni.

"Dolcissime" arriva nei cinema d'Italia il 1° agosto.

Vision Distribution il 1° agosto porterà nelle sale italiane il film Dolcissime, opera seconda di Francesco Ghiaccio, sceneggiata dallo stesso regista insieme a Marco D’Amore e in collaborazione con Renata Ciaravino e Gabriele Scotti. Ghiaccio e D'Amore tornano a collaborare dopo Un posto sicuro, film d'esordio del regista.

La trama ufficiale:





Il film è interpretato da Giulia Barbuto, Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, alla loro prima volta sul grande schermo, e Licia Navarrini, con la partecipazione di Valeria Solarino e Vinicio Marchioni.

La fotografia del film è di Ferran Paredes Rubio, il montaggio di Chiara Griziotti e Mirko Platania, la scenografia di Paola Bizzarri, i costumi di Laurianne Scimemi e le musiche originali di Enrico Pesce.

"Dolcissime" è una produzione Indiana Production (Il capitale umano, La prima cosa bella, Il nome del figlio) e La Piccola Società in collaborazione con Vision Distribution, realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con il patrocinio della Città di Torino.