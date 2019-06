Doctor Sleep: Danny Lloyd, l'originale Danny Torrance, commenta il trailer

Di Pietro Ferraro domenica 16 giugno 2019

Danny Lloyd, l'originale Danny Torrance del film "Shining", commenta il primo trailer del sequel "Doctor Sleep".

Un primo trailer di Doctor Sleep è stato presentato all'inizio di questa settimana e Danny Lloyd, membro del cast dell'originale Shining, ne è rimasto "sorpreso". Lloyd ha interpretato Danny Torrance bambino nel classico di Stanley Kubrick. Mike Flanagan ha diretto il nuovo film basato sul romanzo di Stephen King e da come si può intuire dal trailer, ampiamente basato anche sul film di Kubrick del 1980, anch'esso basato sul materiale originale di King. Il trailer è stato accolto molto bene dai fan e bisogna ammettere che lo specialista in horror Flanagan sembra una scelta oltremodo azzeccata per la regia.

Danny Lloyd ha abbandonato la recitazione in tenerà età e concede pochissime interviste da quando si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Lloyd ora è un professore di biologia ed è stato piacevolmente sorpreso da ciò che ha visto nel trailer di "Doctor Sleep".

Ero sorpreso...sembra davvero bello. Ero curioso, dato che c'è una linea sottile che devono percorrere con Stephen King e Stanley Kubrick. Sembra che abbiano trovato un modo per rendere omaggio ad entrambi.

Nell'adattamento cinematografico di "Doctor Sleep" è Ewan McGregor ad interpretare la versione adulta di Danny Torrance. Il vecchio Danny è pronto a combattere contro una sorta di vampiro in una battaglia per l'anima di una giovane ragazza, anch'essa in possesso della Luccicanza. Oggi Danny Lloyd non va in giro a vantarsi di aver recitato "Shining", ma la sua famiglia lo sa bene e ogni tanto colgono l'occasione per prenderlo in giro, come ricorda lo stesso Lloyd.

Quando era su Netflix, i miei ragazzi lo guardavano e si prendevano gioco del mio taglio di capelli.

Per quanto riguarda Ewan McGregor nel ruolo di Danny Torrance, Danny Lloyd è pronto a vedere il film e a sostenere l'attore al 100%: "Mi piacerebbe vederlo quando uscirà", ha detto Lloyd quando si è parlato della data di uscita di "Doctor Sleep", fissata al 31 ottobre nelle sale italiane.

Danny Lloyd aveva solo cinque anni quando ha recitato al fianco di Jack Nicholson e Shelley Duvall in "Shining". Lloyd conquistò il ruolo di Danny Torrance grazie alla sua capacità di mantenere la sua concentrazione per periodi prolungati. Pare che Kubrick sia stato in grado di filmare tutte le scene di Lloyd senza che l'attore di sei anni si rendesse conto di essere in un film horror; a Lloyd venne fatto credere di recitare in un film drammatico su una famiglia che vive in un hotel.

Lloyd è stato intervistato anche nel documentario Making 'The Shining' del 1980, girato dalla figlia di Stanley, Vivian Kubrick. Nonostante la sua performance ben accolta in "Shining", Lloyd si è ritirato dalla recitazione all'età di dieci anni dopo un'ultima apparizione nei panni di un "Giovane Liddy" nel film per la televisione Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy (1982).

Fonte: The Hollywood Reporter / The Shining Wiki