Bond 25: nuova immagine con Daniel Craig che si prepara a tornare sul set

Di Pietro Ferraro lunedì 17 giugno 2019

Una nuova immagine mostra Daniel Craig che si allena per tornare sul set di James Bond 25.

James Bond 25 riprenderà le riprese la prossima settimana. Un'immagine ufficiale di Daniel Craig che si allena in palestra è stata condivisa su Twitter e Instagram annunciando che l'attore si prepara a tornare sul set. Craig si è infortunato durante le riprese il mese scorso e ha dovuto subire un piccolo intervento chirurgico alla caviglia. Oltre all'intervento i medici hanno ordinato a Craig di non avere fretta prescrivendo all'attore due settimane di riabilitazione.

L'infortunio di Daniel Craig non è stato l'unico incidente sul set di "Bond 25". Un membro della troupe è rimasto ferito durante le riprese di una scena di esplosione controllata, che ha anche causato danni ad uno dei set dei Pinewood Studios. Craig si prepara a tornare per quello che sarà quasi certamente l'ultima volta che interpreterà 007 sul grande schermo. Ricordiamo che Craig non voleva tornare per questo nuovo film, con la trattativa per convincerlo che è stata lunga e per nulla facile visto che l'attore in un primo momento sembrava irremovibile.

Sembra che nel frattempo la produzione di "Bond 2"5 sia stata in grado di continuare senza Daniel Craig, e ora l'attore si prepara a tornare con le riprese che potranno tornare a pieno regime.

"Bond 25" include location in Giamaica, Norvegia, Italia e Londra ed è diretto da Cary Fukunaga. Oltre a Daniel Craig, il film comprende il Rami Malek di Bohemian Rhapsody come antagonista principale, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana de Armas, Lashana Lynch e David Dencik. Il film è stato scritto da Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge, Scott Z. Burns e Neal Purvis.

"Bond 25" non ha ancora un titolo ufficiale, ma ha una data di uscita ufficiale fissata all'8 aprile 2020. Dopo questa data inizierà molto probabilmente la ricerca del prossimo James Bond. Il nome di Idris Elba è in circolazione da anni, ma qualcuno crede che si potrebbe ottenere una svolta di genere con un 007 al femminile, vedremo.

Fonte: Screenrant