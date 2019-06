Red Sonja, Jill Soloway alla regia

Di Federico Boni venerdì 21 giugno 2019

Jill Soloway al posto di Bryan Singer per Red Sonja.

Red Sonja, Bryan Singer fatto fuori La Millennium Films 'costretta' a scaricare Bryan Singer. Nessun distributore americano interessato al progetto con il regista coinvolto.

Perso Bryan Singer, causa scandalo molestie esploso a inizio 2019, l'adattamento cinematografico di Red Sonja ha ripreso vita, trovando una regista e una sceneggiatrice. Jill Soloway, creatrice dell'acclamata serie Amazon Transparent.

L'addio di Singer, che la Millennium Film ha provato ad evitare fino all'ultimo, era diventato 'necessario' a causa del rifiuto distributivo che aveva travolto il progetto. Per la Soloway significherà tornare dietro la macchina da presa 6 anni dopo l'esordio con Afternoon Delight.

Red Sonja è stata creata da Robert E. Howard, Roy Thomas e Barry Windsor Smith per la Marvel Comics, nel lontano 1973. La sua prima apparizione avvenne in Conan the Barbarian. Guerriera fortissima e abilissima utilizzatrice delle armi bianche, Sonja guida eserciti numerosi contro truppe superiori, mostrando strategia e carisma da leader nata, cosa che le attira ammirazione sincera come pure invidia meschina da parte di uomini e donne, soldati e condottieri, reali, nobili e popolani.

Dopo undici anni di rumor, con Robert Rodriguez primo regista abbinato e Rose McGowan protagonista, Red Sonja parrebbe aver imboccato la strada definitiva.

