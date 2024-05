WonderCon 2024: video musicali con il meglio del Cosplay della convention californiana

Il WonderCon 2024 come ogni anno si è svolto in quel di San Francisco e oggi cogliamo l’occasione per mostrarvi un paio di video musicali con il miglior cosplay presentato alla convention californiana.

Un esercito di cosplayer professionisti e non hanno portato la loro magia e la loro passione all’Anaheim Convention Center dove hanno impersonato i loro personaggi preferiti ispirati da film, fumetti, anime e serie tv.

Le immagini del primo video sono state catturate da MineralBlu, fotografo e videografo, con una Canon R8 w/ DJI RS3 Mini.

WonderCon 2024 – Il miglior Cosplay (Video 1)

WonderCon è un evento annuale dedicato a fumetti, fantascienza e cinema che ha esordito nel lontano 1987. WonderCon ospita più di 900 espositori in una sala espositiva di 412.000 metri quadrati piena di fumetti, arte originale, giocattoli e prodotti di molti artisti, editori e rivenditori famosi. Vi aspettano programmi esclusivi per il cinema e la televisione, panel con i migliori professionisti del fumetto, autografi, giochi, recensioni di portfolio, la Masquerade e molto altro ancora.

Soundtrack (video 1):

00:00 Intro

00:15 Mae Muller – I Wrote A Song

02:59 ZISO – Gonna Be Bad

05:04 Third Dimension – Surrender feat Marcel Aquila

08:01 Sangarang – No Room for Us feat Avie Sheck

10:45 Yarin Primak – Special Vibe

Il secondo video è stato caricato dall’utente YouTube Chong Ahn chhe ha utilizzato per le riprese la strumentazione elencata a seguire.

Sony Fx3

Sony 35mm 1.4

Sony 50mm 1.4 (borrowed from my good friend DG)

DJI RS3 Gimbal

Il miglior Cosplay (Video 2)

Brani utilizzati nel video 2 (via Epidemic Sound and Artlist.io)

00:00 – 00:45 – Jo Wandrini – Hero In Time

00:49 – 05:32 – Oliver Michael – Ever Since

05:32 – 07:29 – Dream Cave – Goliath

07:32 – 10:58 – Aiyo – Hidden Beyond

10:59 – 13:42 – Mindme – A Heartless World

13:49 – 15:32 – End Credits scenes!