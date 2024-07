Deadpool & Wolverine: trailer finale italiano, curiosità, colonna sonora e l’action figure di Hugh Jackman

Marvel Studios hanno reso disponibile il trailer finale italiano di Deadpool & Wolverine nei cinema italiani a partire dal 24 luglio. Si tratta di un trailer ricco di nuovi filmati ma diverso per tono da quelli rilasciati sinora. Il trailer rivela Lady Deadpool in tutta la sua gloria e uno degli emozionanti cameo di cui si vociferava e che coinvolge una scena molto emozionante con Wolverine.

Parlando recentemente del film Kevin Feige ha dichiarato: “Continuo a definirlo il film vietato ai minori più sano che chiunque possa mai vedere. È davvero una celebrazione dell’amicizia, della famiglia e della famiglia ritrovata. Non voglio esagerare, ma nonostante tutta la volgarità ‘vietata ai minori’ che attira l’attenzione, quando la gente vedrà il film, sarà sincero; secondo me molto di più dei primi due film di Deadpool. Questo è ciò di cui sono davvero entusiasta, una volta che le persone avranno superato le parole con la ‘F’ e la classificazione ‘R’, scopriranno quanto sarà dolce.”

Il cast confermato del film include Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin e Stefan Kapicic nei panni di Vanessa e Colosso, Matthew Macfadyen nei panni di un agente TVA e Leslie Uggams nei panni di Blind Al. A loro si uniscono Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna, che torneranno anche nel franchise nei panni di Testata Mutante Negasonica e della fidanzata Yukio. In precedenza era stato confermato che Jennifer Garner tornerà nei panni di Elektra nel film.

Deadpool & Wolverine – Il trailer finale in italiano

Curiosità sul film

Kevin Feige è stato produttore associato di X-Men (2000) ed era presente all’audizione originale di Hugh Jackman per Wolverine. Feige ha detto: “Per [Jackman], e per me, e penso per tutti i fan della Marvel, è incredibile quello che è successo in 23 anni… riavere Hugh è incredibile. Per me, personalmente, è da dove ho iniziato. Era la sua prima audizione sul set, ed è volato a Toronto per fare una lettura con Anna Paquin per vederlo tornare in questo nuovo film di Deadpool.

In X-Men (2000), Wolverine dice delle tute della squadra: “Davvero esci con queste cose?” a cui Ciclope risponde: “Cosa preferiresti? Spandex giallo?” Il Wolverine live-action non sarebbe apparso nel suo caratteristico costume giallo fino a questo film, 24 anni dopo l’uscita del primo film degli X-Men. Il regista Shawn Levy ha dichiarato: “Come il resto del mondo, ho aspettato due decenni per vedere Wolverine in un intero film con Deadpool, e non so se questa sarà l’ultima volta di Wolverine sullo schermo, quindi volevo assicurarmi dannatamente di ottenere il vecchio giallo e blu solo una volta, e di farlo bene.” Hugh Jackman ha detto: “Come non l’abbiamo mai fatto? Sembrava così giusto, sembrava così giusto. E io ho pensato: ‘È lui'”.

Si conferma che Jennifer Garner riprenderà il ruolo di Elektra Natchios interpretato in Daredevil (2003) e nel suo spin-off Elektra (2005).

Hugh Jackman ha detto che aveva davvero finito di interpretare il personaggio di Wolverine dopo Logan – The Wolverine (2017). Quando gli è stato chiesto perché avesse scelto di tornare per questo film, ha semplicemente detto: “Volevo solo farlo e sentivo che era giusto”.

Jay Fear, un 45enne malato terminale tifoso del Wrexham FC (una squadra di calcio di cui Ryan Reynolds è comproprietario nel Regno Unito) ha avuto modo di incontrare Reynolds alla partita di campionato Wrexham-Boreham Wood nell’aprile 2023, grazie a un ente di beneficenza chiamato Bucket List Wishes che sono stati contattati dagli infermieri che si prendevano cura del signor Fear. Durante l’incontro, Reynolds gli ha dato uno dei guanti del suo costume di Deadpool e gli ha organizzato una visita al set cinematografico di “Deadpool & Wolverine” ai Pinewood Studios. Dopo la morte di Mr. Fear il mese successivo, Reynolds gli ha pubblicato un sentito tributo tramite i social media.

Il film segna la decima volta per Hugh Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine, dopo X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto Finale (2006), X-Men: L’Origine – Wolverine (2009), X-Men – L’inizio (2011), Wolverine – L’immortale (2013), X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), X-Men: Apocalisse (2016) e Logan – The Wolverine (2017).

Il primo trailer ha ricevuto 365 milioni di visualizzazioni online nelle prime 24 ore, più di qualsiasi altro film, superando Spider-Man: No Way Home (2021), con 355 milioni di visualizzazioni.

Hugh Jackman ha insistito sul fatto che il film e il casting di Wolverine non hanno alcun collegamento o interferenza con Logan – The Wolverine (2017) di James Mangold, che secondo lui era un finale ben fatto per il personaggio. Ha contattato Mangold per spiegargli la trama e ha ottenuto la sua approvazione.

Matthew Vaughn ha detto di questo film: “Sarà una scossa… l’universo Marvel prevede di avere una scossa da loro, e riporterà in vita quel corpo… Penso che Ryan Reynolds e Hugh Jackman siano arrivati per salvare l’intero universo Marvel.”

Dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2018, i diritti cinematografici su tutti i personaggi degli X-Men (incluso Deadpool) sono tornati ai Marvel Studios. Anche se Ryan Reynolds continuerà a interpretare il ruolo, tutti i film futuri faranno parte del Marvel Cinematic Universe.

I realizzatori citano lle “buddy-comedy” Un biglietto in due (1987), Prima di mezzanotte (1988) e i film 48 Ore come influenza sul film.

Ben Affleck è stato visto sul set del film nel giugno 2023, il che segnala forti speculazioni sul fatto che la versione di Daredevil del suo personaggio avrà un ruolo in questa storia (probabilmente tramite Il Multiverso).

Pyro è visto con un vestito rosso e giallo, i colori del suo costume dai fumetti.

Leslie Uggams (Blind Al) ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno durante la produzione e ha ricevuto una torta per celebrare l’occasione.

Il gigantesco nascondiglio di Ant-Man è un omaggio a Pym Falls, un luogo del fumetto “Old Man Logan” che era un insediamento basato sullo scheletro di un gigantesco Ant-Man caduto.

Captain America: Brave New World (2025) e Blade (2025) sono stati entrambi posticipati al 2025 a causa di estese riprese e scioperi, lasciando questo come unico film dell’MCU nel 2024. È il primo anno con un singolo film dell’MCU dal 2012, con The Avengers.

Il regista di Deadpool 2 (2018), David Leitch, è stato contattato per tornare per questo film, ma si era già impegnato per The Fall Guy (2024).

(2024). Hugh Jackman ha dichiarato: “Ero per strada, stavo solo guidando e, letteralmente, proprio come un fulmine, ho capito nel profondo che volevo fare questo film con Ryan. Perché Deadpool e Wolverine tornino insieme. Te lo giuro, quando ho detto che avevo finito, pensavo davvero di aver finito. Ma nel profondo della mia testa, da quando ho visto ‘Deadpool’ 1, ho pensato: ‘Quei due personaggi insieme’. Lo sapevo, sapevo che i fan lo volevano da quando ho messo gli artigli, la gente parlava di questi due. Quindi, quello era sempre stato lì, lo sapevo e basta. E non vedevo letteralmente l’ora di arrivare. Appena sono arrivato, ho chiamato Ryan. E gli ho semplicemente detto: “Facciamolo”. Ad esempio, non avevo chiamato il mio agente, nessuno. Ho dovuto chiamare il mio agente e dirgli: ‘Oh, comunque, mi sono appena impegnato per un film.'”

Una prima bozza del film nel 2018 prevedeva un viaggio tra Deadpool e Wolverine, con una trama sfocata ispirata al film Rashomon (1950) di Akira Kurosawa.

Il nuovo costume di Deadpool è di una tonalità di rosso più chiara e ha cerchi per gli occhi più grandi rispetto ai costumi precedenti. Questo era l’aspetto di Deadpool nei fumetti degli anni ’90.

Weasel (TJ Miller) non appare in questo film a causa della faida tra Miller e Ryan Reynolds. Entrambi si sono pubblicamente citati a vicenda come caratteri troppo difficili con cui lavorare e che non avrebbero collaborato di nuovo.

Quando Deadpool chiede a Wolverine di aiutarlo ad alzarsi, alla sua sinistra c’è un fumetto Marvel di “Secret Wars” (2015).

L’uniforme fedele ai fumetti di Wolverine è basata sulle illustrazioni dei fumettisti di “X-Men” e “Wolverine” John Romita Sr., Dave Cockrum, Jim Lee e John Cassaday. Questo film segna la prima volta che Wolverine indossa il suo classico costume giallo e blu dei fumetti.

Sull’insegna di un negozio si legge “Liefeld’s Just Feet”. Questo è un cenno al creatore di “Deadpool” Rob Liefeld, famoso per le sue illustrazioni con fisici anormali, in particolare i piedi.

A Vinnie Jones è stato chiesto di riprendere il ruolo di Juggernaut dal finale di X-Men: Conflitto (2006), ma ha rifiutato perché “è un vero dramma indossare quel costume”.

Terza collaborazione consecutiva tra Shawn Levy e Ryan Reynolds, dopo Free Guy – Eroe per gioco (2021) e The Adam Project (2022). Hugh Jackman ha lavorato con Levy anche in Real Steel (2011) e Notte al museo – Il segreto del faraone (2014), avendo un cameo nei panni di se stesso in quest’ultimo.

(2022). Hugh Jackman ha lavorato con Levy anche in Real Steel (2011) e Notte al museo – Il segreto del faraone (2014), avendo un cameo nei panni di se stesso in quest’ultimo. I fan dicevano che Taylor Swift sarebbe apparsa come Dazzler, basandosi sulla sua partecipazione a una partita di Kansas City Chiefs contro New York Jets insieme a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy. Alla domanda sulla voce, Levy ha risposto: “Loro [i fan di Swift] sono sicuramente rumorosi. Sto andando oltre il limite. ‘Nessun commento’ perché è un doppio smacco. È legato a Taylor. Ed è legato all’MCU. Io Non sono uno stupido. Dovrete aspettare e vedere.”

A Ryan Reynolds è stato proibito di improvvisare dialoghi a causa dello sciopero della Writers Guild.

Ryan Reynolds ha fatto pressioni sui Marvel Studios affinché si girasse a Vancouver, da dove viene e sono stati girati i precedenti film di Deadpool, ma alla fine ciò non è accaduto.

La canzone nel trailer ufficiale è Like a Prayer (1989) di Madonna, che gli conferisce una nuova fama 35 anni dopo l’uscita originale dell’album omonimo di Madonna.

Ci sono molti collegamenti horror con questo film, Kelly Wu (Lady Deathstrike) era in Venerdì 13 parte VIII – Incubo a Manhattan (1989), Hugh Jackman (Wolverine) era in Van Helsing (2004), Ryan Reynolds era nel remake Amityville Horror (2005), Tyler Mane (Sabretooth) era Michael Myers nei due film di Halloween di Rob Zombie e Aaron Stanford (Pyro) era nel remake Le colline hanno gli occhi (2006)

Ryan Reynolds ha affermato che lui e i produttori hanno chiesto di proposito un budget inferiore a quello che la Disney era disposta a offrire loro, ricordando che il primo Deadpool (2016) è stato un tale successo perché avevano costanti limiti di tempo e budget, il che ha favorito un’atmosfera di grande creatività.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman saranno il quarto e il quinto attore degli X-Men dei film della 20th Century Fox a tornare nell’MCU, dopo Evan Peters nella serie tv WandaVision (2021), Sir Patrick Stewart in Doctor Strange nel multiverso della follia (2022), e Kelsey Grammer in The Marvels (2023).

Deadpool & Wolverine – La colonna sonora

È stata rivelata la colonna sonora di “Deadpool & Wolverine” dei Marvel Studios. L’album contiene le canzoni del film di artisti come The Platters , *NSYNC , Fergie , Stray Kids , The Goo Goo Dolls , Huey Lewis & The News , Patsy Cline , Green Day , Jimmy Durante , Aretha Franklin e altri.

, , , , , , , , , e altri. L’album include anche un brano strumentale della partitura originale del compositore del film Rob Simonsen (Ghostbusters: Legacy, The Whale, Foxcatcher, Adaline, Cercasi amore per la fine del mondo). Simonsen e il regista Shawn Levy hanno collaborato in precedenza per “The Adam Project”.

La colonna sonora sarà pubblicata digitalmente il 24 luglio e fisicamente il 26 luglio dalla Hollywood Records . Visita Amazon per preordinare la versione in CD e fai clic QUI per l’edizione in doppio vinile.

. Visita per preordinare la versione in CD e fai clic per l’edizione in doppio vinile. Un secondo album separato con la colonna sonora originale di Simonsen sarà pubblicato in digitale il 24 luglio, insieme alla colonna sonora in edizione digitale deluxe, che include sia le canzoni che la colonna sonora.

1. Only You (And You Alone) – The Platters

2. Bye Bye Bye – *NSYNC

3. Angel of The Morning – Merrilee Rush & The Turnabouts

4. SLASH – Stray Kids

5. Glamorous – Fergie

6. Iris – The Goo Goo Dolls

7. The Power of Love – Huey Lewis & The News

8. I’m a Ramblin’ Man – Waylon Jennings

9. You Belong to Me – Patsy Cline (feat. The Jordanaires)

10. The Lady in Red – Chris de Burgh

11. I’m with You – Avril Lavigne

12. The Greatest Show (From “The Greatest Showman”/Soundtrack Version) – Zac Efron, Zendaya, Hugh Jackman, Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble

13. You’re The One That I Want – Olivia Newton-John and John Travolta

14. I’ll Be Seeing You – Jimmy Durante

15. Make Me Lose Control – Eric Carmen

16. You’re All I Need to Get By (with the Royal Philharmonic Orchestra) – Aretha Franklin

17. Good Riddance (Time of Your Life) – Green Day

18. LFG (Theme from “Deadpool & Wolverine”) – Rob Simonsen

L’action figure Hot Toys di Hugh Jackman

Hot Toys ha rivelato la sua action figure di Wolverine in scala 1/6 basata sul personaggio di Hugh Jackman del prossimo film Marvel “Deadpool & Wolverine”.

La figure presenta il costume giallo e blu di Wolverine completo di cappuccio e dettagli meticolosi che ci mostrano nel dettaglio il costume di scena che Hugh Jackma indossa nel film. La figure è disponibile anche nella versione deluxe con il volto di hugh Jackmasn “smascherato”.

Deadpool & Wolverine – 1/6th scale Wolverine Collectible Figure

Preparati per l’evento crossover più esilarante e ricco di azione dell’anno con “Wolverine & Deadpool”! Due dei personaggi più amati e contrastanti della Marvel stanno tornando sul grande schermo e prometteranno un’azione mozzafiato.

In onore dell’85° anniversario della Marvel, Hot Toys lancia una celebrazione di un mese per entusiasmare fan e collezionisti. E per dare il via alle cose con un’eccitazione senza pari, Hot Toys è orgogliosa di svelare la figura di Wolverine in scala 1/6: è anche la PRIMA figura da collezione annunciata e ispirata all’attesissimo film “Deadpool & Wolverine”.

La figura da collezione accurata sullo schermo è realizzata in base all’aspetto di Wolverine interpretato da Hugh Jackman dalla prossima uscita nelle sale, presenta una testa mascherata scolpita di nuova concezione con facce inferiori intercambiabili che mostrano diverse espressioni, un corpo muscoloso altamente snodabile, braccia realizzate in materiale siliconico con gomiti senza cuciture, costume accuratamente realizzato su misura che replica il suo outfit da battaglia, molteplici mani intercambiabili con artigli a lama attaccabili per ulteriori opzioni di posa.

La figura da collezione di Wolverine in scala 1/6 (versione Deluxe) presenta in particolare:

Somiglianza autentica e dettagliata di Wolverine in Deadpool & Wolverine

Una (1) scultura di testa mascherata di nuova concezione con tre (3) facce inferiori intercambiabili

Una (1) testa scolpita di nuova concezione con funzione separata del bulbo oculare rotante***

Scultura di capelli corti marrone scuro altamente dettagliata***

Espressione facciale precisa sullo schermo, barba dettagliata e texture della pelle

Alto circa 31 cm

Corpo muscoloso con oltre 30 punti di articolazioni

Braccia realizzate in materiale siliconico con giunti a gomito senza cuciture

Una (1) coppia di braccia intercambiabili con maniche***

Sei (6) pezzi di lancette intercambiabili tra cui:

Un (1) paio di pugni

Un (1) paio di mani rilassate

Un (1) paio di mani aperte

Ogni pezzo di testa scolpita è appositamente dipinto a mano

Costumi:

Una (1) tuta Wolverine di colore giallo, blu scuro e nero con effetti atmosferici

Un (1) set di giubbotti antiproiettile, inclusa protezione per il torace, protezioni per le spalle e guanti

Un (1) paio di stivali di colore blu scuro e nero

Un (1) set di armature intercambiabili danneggiate in battaglia, tra cui protezione per il torace, spallacci e guanti***

Accessori:

Un (1) paio di artigli a lama (attaccabili al dorso delle mani)

Un supporto per figure appositamente progettato con il logo del film e la targhetta del personaggio

*** Esclusivo per la versione Deluxe

L’action figure di Hugh Jackman / Wolverine è disponibile in preordine QUI.

Nuovi folli poster internazionali