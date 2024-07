Shelley Duvall in 10 film e curiosità

Shelley Duvall, musa del regista Robert Altman e co-protagonista al fianco di Jack Nicholson in Shining di Stanley Kubrick, è morta per complicazioni dovute al diabete in Texas all’età di 75 anni.

La sua morte è stata annunciata dal suo compagno di lunga data Dan Gilroy.

Il mio caro, dolce, meraviglioso compagno di vita e amico ci ha lasciato”, ha detto Gilroy in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. “Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bella Shelley.

1. Anche gli uccelli uccidono / Brewster McCloud di Robert Altman (1970)

[Shelley Duvall su Robert Altman]: “Bob è come una famiglia, mi fido di lui quasi implicitamente. Non farebbe mai nulla che possa ferirmi. Bob ha conquistato la mia fiducia fin dall’inizio. Mi ha incoraggiato a essere me stesso, a non prendere mai lezioni di recitazione o a prendermi troppo sul serio.”

Debutto di Shelley Duvall per la regia di Robert Altman, questo film segnerà l’inizio di una lunga e prolifica collaborazione con Altman che dirigerà l’attrice in altri sei lungometraggi.

Robert Altman odiava così tanto la sceneggiatura del film che la buttò via e gli attori furono istruiti sulle battute mentre giravano le scene.Questo ha ha causato un dissidio con lo sceneggiatore Doran William Cannon scrisse un editoriale infuocato sul New York Times definendo il film “mer*a”.

2. Io e Annie / Annie Hall di Woody Allen (1977)

[Shelley Duvall sul lavorare con Woody Allen in Io e Annie]: “Voleva tutto “Più veloce! Più veloce!” Questa è stata la mia nota principale da parte sua. Gli piace che i dialoghi siano veloci e per una texana, specialmente una che era stato a New York solo un paio di volte all’epoca, è stato molto difficile.”

Woody Allen originariamente aveva immaginato questo film come un giallo con un omicidio, con una sottotrama su una storia d’amore. Durante le revisioni della sceneggiatura, Allen decise di abbandonare il complotto dell’omicidio, che lui e Marshall Brickman successivamente rivitalizzarono in Misterioso omicidio a Manhattan (1993).

Il film segna il debutto sullo schermo di Sigourney Weaver, in una parte senza dialoghi come appuntamento con Alvy verso la fine del film.

3. Tre donne di Robert Altman (1977)

Due ragazze, una donna vanitosa e l’altra una misteriosa adolescente, condividono una relazione bizzarra.

Shelley Duvall ha vinto il premio come migliore attrice per questo film al Festival di Cannes nel 1977. Duvall ha ricevuto anche il premio nella categoria equivalente dalla Los Angeles Film Critics Association nello stesso anno.

Inizialmente il fatto che la gonna di Shelley Duvall fosse rimasta incastrata nella portiera della macchina è stato accidentale. Robert Altman lo trovò divertente e le chiese di farlo intenzionalmente per tutto il resto delle riprese.

Le idiosincrasie del personaggio “Millie Lammoreaux” sono state per lo più concepite da Shelley Duvall.

Non solo gli attori hanno improvvisato molte delle loro battute, ma Robert Altman ha detto che Shelley Duvall ha scritto tutte le voci del diario e, inoltre, ha decorato l’appartamento del suo personaggio e ha scelto tutto il suo cibo.

4. Shining di Stanley Kubrick (1980)

[Shelley Duvall sulle riprese di Shining]: “Quella fu un’esperienza di vita come probabilmente lo fu la guerra del Vietnam per i veterani. È stato estenuante: sei giorni alla settimana, dalle 12 alle 16 ore al giorno, mezz’ora libera per il pranzo, per un anno e un mese. Il ruolo richiedeva che piangessi, wow, per almeno nove di quei mesi. Jack [Nicholson] doveva essere sempre arrabbiato, e io dovevo essere sempre isterica. È stato molto sconvolgente.”

Jack Nicholson e Shelley Duvall hanno espresso aperto risentimento contro l’accoglienza di questo film, ritenendo che la critica e il pubblico abbiano attribuito a Stanley Kubrick esclusivamente il successo del film senza considerare gli sforzi degli attori, della troupe o la forza del materiale di base di Stephen King. Nicholson e Duvall hanno affermato che il film è stato uno dei più difficili della loro carriera. In effetti, Nicholson considera la performance di Duvall il ruolo più difficile che abbia mai visto interpretare da un’attrice. Anche Duvall considera la sua performance la più difficile della sua vita.

Shelley Duvall ha sofferto di esaurimento nervoso durante le riprese, comprese malattie fisiche e perdita di capelli.

Nonostante le feroci richieste di Stanley Kubrick nei confronti di tutti, Jack Nicholson ha ammesso di avere un buon rapporto di lavoro con lui. È stato con Shelley Duvall che è diventato un regista completamente diverso. Presumibilmente l’ha scelta più di chiunque altro, come si è visto nei documentari Making ‘The Shining’ (1980) e Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001). Avrebbe davvero perso la pazienza con lei, arrivando addirittura a dire che stava facendo perdere tempo a tutti sul set. In seguito rifletté che probabilmente la stava spingendo al limite per ottenere il meglio da lei, e che non avrebbe scambiato l’esperienza con niente al mondo, ma non era qualcosa che avrebbe mai desiderato ripetere.

5. Popeye – Braccio di Ferro di Robert Altman (1980)

In un’intervista Shelley Duvall ha ammesso che i bambini la chiamavano Olivia quando era alle elementari: “Dio, da bambina, ero così imbarazzata quando i bambini mi chiamavano “Olivia” perché significava che eri magra come un chiodo, avevi le zampe di passero, e un pomo d’Adamo. Voglio dire, chi ammetterebbe di essere nata per interpretare Olivia?”.

Shelley Duvall ha detto che realizzare questo film è stata una gioia pura dopo l’intenso stress che Stanley Kubrick le ha causato mentre stava girando Shining.

Primo ruolo da protagonista per Robin Williams, ma a fine riprese si è scoperto che la maggior parte delle battute di Popeye erano incomprensibili. Williams ha dovuto ridoppiare gran parte dei dialoghi.

6. I banditi del tempo di Terry Gilliam (1981)

Fan di Sean Connery, è stata convinta da Terry Gilliam a realizzare I banditi del tempo (1981) con la convinzione che avrebbe lavorato con lui. Gilliam chiamò Duvall mentre stava completando il lavoro su Popeye – Braccio di ferro (1980) per chiederle di apparire nel film. Quando mostrò riluttanza, Gilliam, conoscendo la sua adorazione per Connery, le disse “Sean Connery ci sarà”, al che Duvall rispose immediatamente: “Lo farò”. A quanto pare, non hanno condiviso nessuna scena insieme. In seguito lei ci ha riso sopra, attribuendo il senso dell’umorismo “diabolico” di Gilliam.

Nella sceneggiatura originale, il re Agamennone veniva presentato come: “Il guerriero si tolse l’elmo, rivelando qualcuno che assomiglia esattamente a Sean Connery, o un attore di statura uguale ma più economico”. Con sorpresa dello scrittore, produttore e regista Terry Gilliam, la sceneggiatura è finita nelle mani di Connery che ha espresso interesse per la parte e il suo agente si è rivolto a loro per il ruolo.

7. Roxanne di Fred Schepisi (1987)

[Daryl Hannah ricorda i giorni sul set con Shelley Duvall]: “Mentre giravo Roxanne, ho avuto la grande fortuna di trascorrere un bel po’ di tempo con Shelley Duvall. Sono stato a lungo una sa ammiratrice sin da tutti i suoi meravigliosamente eccentrici film di Altman. Stare con Shelley era come stare con un essere magico, pieno di idee creative e incanto.

La tecnologia ha dato un contributo importante fornendo a Steve Martin l’imponente e leggendaria proboscide disegnata dal makeup designer Michael Westmore. Un laboratorio specializzato ha realizzato un’impronta in gesso del naso di Martin, che è stata scolpita in una versione più grande, geneticamente appropriata. Questo è stato poi fuso in uno stampo da cui hanno ricavato una scorta di nasi di gommapiuma, almeno uno al giorno è stato utilizzato per le riprese, che sono stati applicati con gomma alcolica, bordi piumati con gomma e mescolati con l’altro trucco facciale di Martin. Il truccatore Frank Griffin di Steve Martin ha dichiarato: “Questo è stato, in un certo senso, uno dei ‘lavori’ più difficili che abbia mai fatto perché dovevamo abbinare il colore della pelle, con pochissimo trucco circostante da sfumare. Se finisse all’improvviso, sporgerebbe come un pollice dolorante”.

8. Cose dell’altro mondo / Suburban Commando di Burt Kennedy (1991)

Film per famiglie con il wrestler Hulk Hogan nei panni di un eroe interstellare proveniente da un mondo lontano in visita sulla Terra che cerca di adattarsi a una famiglia suburbana banale ma gentile, in cui marito e moglie sono Christopher Lloyd e Shelley Duvall.

Originariamente intitolato “Urban Commando” e destinato a Danny DeVito nei panni di Charlie Wilcox e Arnold Schwarzenegger nei panni di Shep Ramsey. Quando i due decisero di realizzare I gemelli (1988), la sceneggiatura fu acquistata dalla New Line Cinema.

9. Torbide ossessioni / Underneath di Steven Soderbergh (1995)

Un uomo dipendente dal gioco tenta di riconciliarsi con la sua famiglia e i suoi amici, ma fa fatica quando si trova intrappolato tra i sentimenti per la sua ex fidanzata e il suo violento ragazzo attuale.

Steven Soderbergh dirige da una sua sceneggiatura che ha scritto sotto lo pseudonimo di Sam Lowry con Daniel Fuchs, e interpretato da Peter Gallagher e Alison Elliott. Il film è basato sul romanzo “”Criss Cross” di Don Tracy ed è un remake del film originale del 1949 adattato dal romanzo di Daniel Fuchs.

10. Ritratto di signora di Jane Campion (1996)

Una ragazza americana eredita una fortuna e finisce in una relazione sbagliata con un finto gentiluomo la cui vera natura, inclusa un’indole egoista e avida, trasforma la sua vita in un incubo. Tratto dall’omonimo romanzo di Henry James.

Shelley Duval ha imparato l’italiano interpretando la Contessa Gemini in questo film.

Prima collaborazione tra la regista Dame Jane Campion e Nicole Kidman. Tuttavia è stata Campion a scoprire la Kidman all’età di quattordici anni, all’epoca si esibiva all’Australian Theatre for Young People e successivamente ha attirato l’attenzione della regista.

Curiosità su Shelley Duvall

Su insistenza di Stanley Kubrick, lei e Jack Nicholson hanno eseguito 127 riprese della scena della mazza da baseball in Shining (1980), che ha battuto un record mondiale per il maggior numero di riprese di una singola scena di film con dialoghi parlati. Duvall ha detto di aver imparato di più lavorando con Kubrick in quel film che in tutti i suoi film precedenti.

Ha giocato a scacchi con Stanley Kubrick tra una ripresa e l’altra di Shining.

Ha studiato al rinomato Actors Studio di New York all’inizio degli anni ’70 ma, dopo solo poche lezioni, ha trovato il processo troppo analitico e tecnico e l’ha abbandonato per tornare al suo approccio istintivo e organico alla recitazione.

Ha avuto una relazione sentimentale con Paul Simon dal 1976 al 1979. Fu lui a dirle che aveva vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes del 1977 per la sua interpretazione in 3 donne (1977) di Robert Altman. Doveva recitare al fianco di Simon in One-Trick Pony (1980), che Simon scrisse appositamente per loro due mentre stavani insieme. L’ha lasciata all’aeroporto mentre stava per salire su un aereo per Londra per iniziare le riprese Shining. Simon ha poi realizzato il film con Blair Brown.

Milos Forman la considerò per il ruolo della prostituta in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975). Durante la proiezione di Gang (1974) per vedere se era adatta al ruolo, si interessò invece a Louise Fletcher, che aveva un ruolo secondario, e decise di sceglierla come infermiera Ratched. Julianne Moore ha riferito di essere stata ispirata a diventare un’attrice dopo aver visto Duvall e Sissy Spacek recitare in 3 donne di Robert Altman (1977).

Ha basato la sua caratterizzazione di “Olivia” su una combinazione di Stan Laurel e Mae West.

Era in Francia per partecipare al Festival di Cannes del 1977 quando le fu offerto il ruolo di Wendy Torrence in Shining.

È diventata dipendente dalle sigarette dopo aver dovuto fumare per il suo ruolo in Gang di Robert Altman (1974).

Quando era adolescente, le è stato chiesto di recitare in un film porno mentre faceva la spesa in un drugstore. Inorridita, rifiutò la prospettiva. La seconda volta che le fu chiesto di recitare in un film, solo pochi anni dopo, Duvall pensò che si trattasse di un’altra squallida truffa, ma si rivelò essere una proposta che le avrebbe fatto carriera: Anche gli uccelli uccidono (1970) di Robert Altman.

Non ha avuto una relazione con Robert Duvall, nonostante un malinteso popolare.

Una volta viveva con 11 cani, 12 pappagalli e 58 fringuelli, pappagalli e calopsitte.

Il regista Robert Altman l’ha diretta in sette dei suoi film: Anche gli uccelli uccidono (1970), I compari (1971), Gang (1974), Nashville (1975), Buffalo Bill e gli indiani (1976), 3 donne (1977), e Popeye – Braccio di ferro (1980).

Il regista Robert Altman l’ha diretta in sette dei suoi film: Anche gli uccelli uccidono (1970), I compari (1971), Gang (1974), Nashville (1975), Buffalo Bill e gli indiani (1976), 3 donne (1977), e Popeye – Braccio di ferro (1980). La critica cinematografica Pauline Kael una volta la definì “la donna Buster Keaton”.

Secondo quanto riferito, prende il nome da Mary Shelley, scrittrice inglese che scrisse il romanzo gotico “Frankenstein” (1818).

Possedeva i diritti cinematografici di Tom Robbins Cowgirl – Il nuovo sesso (1993). Doveva scrivere e recitare nel suo adattamento cinematografico del libro, ma il progetto fallì e lei rinunciò ai diritti molto prima che Gus Van Sant rilevasse i diritti del film.

È apparsa in quattro film che sono stati selezionati per il National Film Registry dalla Library of Congress come “culturalmente, storicamente o esteticamente significativi”: I compari (1971), Nashville (1975), Io e Annie (1977) e Shining..

E’ stata diretta da sei premi Oscar: Emile Ardolino, Steven Soderbergh, Jane Campion, Dean Parisot, Woody Allen e Stanley Kubrick.

È stato riferito che una delle sue eroine personali è la fisica e chimica polacca e naturalizzata francese Marie Sklodowska-Curie.

Rifiutò il ruolo di Tracy Farrell in Un matrimonio (1978) di Robert Altman. Il ruolo è andato a Pam Dawber.

L’unica scelta di Guy Maddin per il ruolo di Amelia Glahn in Il crepuscolo delle ninfe dei ghiacci (1997).

La seconda scelta di Robert Altman per il ruolo di Sheila Shea in Una coppia perfetta (1979). Il ruolo era stato originariamente scritto per Sandy Dennis; tuttavia, dopo che Dennis lasciò il progetto, fu offerto a Duvall ma poiché aveva già iniziato la produzione di Shining, non poteva impegnarsi. Il ruolo è andato a Marta Heflin.

Filmografia

Anche gli uccelli uccidono (Brewster McCloud), regia di Robert Altman (1970)

I compari (McCabe & Mrs. Miller), regia di Robert Altman (1971)

Gang (Thieves Like Us), regia di Robert Altman (1974)

Nashville, regia di Robert Altman (1975)

Buffalo Bill e gli indiani (Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson), regia di Robert Altman (1976)

Io e Annie (Annie Hall), regia di Woody Allen (1977)

Tre donne (3 Women), regia di Robert Altman (1977)

Shining (The Shining), regia di Stanley Kubrick (1980)

Popeye – Braccio di Ferro (Popeye), regia di Robert Altman (1980)

I banditi del tempo (Time Bandits), regia di Terry Gilliam (1981)

Frankenweenie, regia di Tim Burton (1984)

Roxanne, regia di Fred Schepisi (1987)

Cose dell’altro mondo (Suburban Commando), regia di Burt Kennedy (1991)

Torbide ossessioni (Underneath), regia di Steven Soderbergh (1995)

Ritratto di signora (The Portrait of a Lady), regia di Jane Campion (1996)

Zona d’ombra: bambole e vudù (Shadow Zone: My Teacher Ate My Homework), regia di Stephen Williams (1997)

Cambio vita (Changing Habits), regia di Lynn Roth (1997)

Twilight of the Ice Nymphs, regia di Guy Maddin (1997)

Come ho conquistato Marte (Rocket Man), regia di Stuart Gillard (1997)

Talos – L’ombra del faraone (Tale of the Mummy), regia di Russell Mulcahy (1998)

Fast Food (Home Fries), regia di Dean Parisot (1998)

Il mistero del quarto piano (The 4th Floor), regia di Josh Klausner (1999)

Big Monster on Campus, regia di Mitch Marcus (2000)

Manna from Heaven, regia di Gabrielle Burton (2002)

The Forest Hills, regia di Scott Goldberg (2023)

Fonte: Deadline