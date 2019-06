Star Wars 9: un nuovo fumetto rivelerà una connessione tra Yoda e Snoke?

Di Pietro Ferraro lunedì 24 giugno 2019

Un nuovo numero del fumetto "Age of Resistance" svela una connesione Snoke-Yoda che ritroveremo in "Star Wars - L'ascesa di Skywalker"?

I prossimi numeri della serie a fumetti "Age of the Resistance" di Marvel potrebbero svelare una connessione tra Yoda e Snoke.

Sembra che scopriremo una connessione tra Yoda e Snoke prima che Star Wars - L'ascesa di Skywalker arrivi nei cinema il 18 dicembre. Nei prossimi numeri della serie a fumetti "Age of the Resistance" di Marvel ci saranno focus su Rose Tico, Rey, Kylo Ren e Snoke. Per i fan di Star Wars sembra che grazie a questi fumetti potremmo avere ulteriori retroscena nel misterioso Leader Supremo Snoke, che è rimasto un mistero irrisolto dopo la sua sbrigativa uscita di scena in "Gli Ultimi Jedi". Sulla copertina del fumetto "Age of the Resistance" dedicato a Snoke sembra nascondersi una possibile connessione con Yoda.

"Star Wars" ha pubblicato la sinossi ufficiale per il numero di Snoke di "Age of the Resistance" che mostrerà il brutale addestramento di Kylo Ren. Tuttavia alcuni fan di Star Wars pensano che nel fumetto potrebbe essere menzionato Yoda, grazie alla copertina che mostra un albero, che sembra provenire da Dagobah. Yoda ovviamente è passato a miglior vita in L'impero colpisce ancora, ma il suo Fantasma di Forza è apparso in "Gli Ultimi Jedi". A seguire potete leggere la sinossi ufficiale per il numero del fumetto "Age of the Resistance" dedicato a Snoke.

Comincia il brutale addestramento di Kylo Ren impartito dal Leader Supremo Snoke. Il sadico Snoke spezzerà il suo tormentato protetto? O ha sottovalutato il figlio di Han e Leia?

Tra le ipotesi dei fan c'è quella che quel particolare albero rappresenti un parallelo tra l'allenamento di Snoke con Kylo Ren e l'allenamento di Luke Skywalker con Yoda, parallelo che potremmo ritrovare accennato in "L'ascesa di Skywalker". Ci sono altre possibilità riguardo a quell'albero di palude mostrato dietro Snoke. Ci sono state voci su una potenziale apparizione di una misteriosa creatura soprannominata l'Oracolo in "L'ascesa di Skywalker", personaggio che abita in una palude. È possibile che anche Snoke possa essere collegato al personaggio noto come l'Oracolo. Per il momento si può solo ipotizzare, ma i fumetti di "Age of the Resistance" arriveranno a settembre, quindi non dovremo attendere troppo a lungo per conoscere i dettagli sull'albero rappresentato dietro al trono di Snoke.

Oltre al mistero di Snoke, i fan di Star Wars stanno cercando di capire in che modo l'Imperatore Palpatine tornerà in "L'ascesa di Skywalker". Ci sono molte voci in giro, dall'Imperatore che influenza Luke attraverso la Forza ai suoi possibili collegamenti con Rey e Snoke, speriamo che J.J. Abrams abbia colmato in "L'ascesa di Skywalker" almeno una parte delle molte, troppe lacune lasciate da Rian Johnson in "Gli Ultimi Jedi".

Los nuevos cómics Age of the Resistance anunciados en el Star Wars Show. #TheRiseofSkywalker #StarWars pic.twitter.com/a8133SzOM7 — Legacy of Empire (@LegacyofEmpire) 19 giugno 2019

Fonte: Comicbook