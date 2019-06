Lo squalo: disponibile un nuovo gioco da tavolo ufficiale ispirato al film

Di Pietro Ferraro martedì 25 giugno 2019

A 44 anni dall'uscita nelle sale, arriva un nuovo gioco da tavolo ufficiale ispirato al cult "Lo squalo" di Steven Spielberg.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Lo squalo aka Jaws celebra quest'anno 44 anni dalla sua uscita nelle sale nel lontano 1975. Il cult di Steven Spielberg resta ad oggi non solo un momento topico per quel che concerne il moderno concetto di blockbuster estivo, ma nonostante tre sequel e una marea di imitazioni resta un impareggiabile esempio di come si maneggiano con dovizia thriller e suspense in formato popcorn-movie.

Oggi vogliamo segnalarvi l'uscita di un nuovo gioco basato sul popolare franchise, si tratta di un gioco da tavolo prodotto da Ravensburger e recentemente uscito per il mercato americano. Il gioco è stato inizialmente annunciato a Toy Fair all'inizio dell'anno e ora è disponibile online al costo di 29,99$.

Il gioco da tavolo The Jaws è basato direttamente sul classico film del 1975 diretto da Steven Spielberg. Quando una giovane donna viene uccisa da uno squalo mentre si avvicina alla città turistica di Amity Island, il capo della polizia Martin Brody (Roy Scheider) vuole chiudere le spiagge, ma il sindaco Larry Vaughn (Murray Hamilton) lo scavalca, temendo che la perdita di entrate turistiche paralizzerà la città. L'ittiologo Matt Hooper (Richard Dreyfuss) e il brizzolato capitano di nave Quint (Robert Shaw) si offrono di aiutare Brody a catturare la bestia assassina, e il trio intraprende un'epica battaglia tra uomo e natura.

Il gioco può essere giocato da due a quattro persone e si sviluppa in un'unica struttura in due atti che aiuta i fan a ricreare parte della suspense provata nel film., con uno dei giocatori che avrà la la possibilità di interpretare il letale squalo bianco mentre gli altri potranno impersonare Brody, Quint o Hopper.

Il gioco inizia con la sessione denominata "Act 1: Amity Island". La persona che interpreta lo squalo comincerà ad attaccare i bagnanti dell'isola cercando di evitare la cattura. Gli altri giocatori cercheranno di trovare la posizione esatta dello squalo provando a ridurre al minimo le vittime. In "Act 2: The Orca" i giocatori potranno rivivere l'emozionante scena della caccia finale tra la barca di Quint e il grande squalo bianco. L'Orca affonderà mentre l'equipaggio ben armato cercherà di localizzare lo squalo prima che sia troppo tardi.

Ravensburger ha fatto un lavoro eccelso nel creare un gioco completamente originale senza riproporre giochi del passato. I fan del film "Lo squalo" potranno rivivere in prima persona alcune delle scene più famose e reiterare le azioni dei personaggi viste nel film, ad esempio giocando come Quint si possono lanciare dei barili in acqua, se si sceglie Brody si potrà cercare lo squalo con il binocolo, mentre per chi optasse per Hooper, dovrà usare il tuo fidato sonar per aiutare a salvare i bagnanti da una morte atroce. Giocando come lo squalo si dovrà invece nuotare ed evitare il rilevamento da parte del binocolo o del sonar.

Caratteristiche del gioco:





Innovativo tabellone a doppia faccia che presenta due fasi di gioco.

Le illustrazioni nostalgiche catturano personaggi e scene memorabili dal classico film Lo squalo.

Le illustrazioni nostalgiche catturano personaggi e scene memorabili dal classico film Lo squalo.

Il gioco asimmetrico consente ai giocatori di giocare come lo squalo, o giocare in modo cooperativo come Brody, Hooper e Quint.



Sperimenta "Lo squalo" come un gioco di strategia da tavolo pieno di suspense! Un giocatore minaccia l'isola di Amity come il grande squalo bianco da tre tonnellate mentre gli altri giocatori vanno a caccia come Brody, Hooper e Quint. Due fasi emozionanti del gameplay, Act 1: Amity Island e Act 2: L'Orca, catturano l'eccitazione mozzafiato del film classico.



Il nuovo gioco da tavolo "The Jaws" di Ravenburger è reperibile QUI.

Fonte: Bloody Disgusting