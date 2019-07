The Wretched: trailer e poster dell'horror sovrannaturale a base di occulto e stregoneria

Di Pietro Ferraro domenica 7 luglio 2019

The Wretched: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Brett Pierce & Drew T. Pierce.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dal Fantasia International Film Festival di Montreal (via Bloody Disgusting) arriva un primo promettente trailer da brividi dell'horror sovrannaturale The Wretched, diretto a quattro mani dai fratelli Brett e Drew Pierce, già registi della commedia horror con zombie Deadheads del 2011.

Il film racconta la storia di un adolescente che si rende conto di vivere accanto ad un orrore senza tempo e immortale che minaccia tutto ciò che gli è caro.

"The Wretched" è interpretato da John-Paul Howard ("Hell and High Water"), Piper Curda ("Non sono stato io"), Azie Tesfai ("Supergirl") e Kevin Bigley ("Upload" di Netflix).

Sono bastati i primi secondi di trailer per catapultarci indietro fino agli anni '80 con effetti speciali "vecchia scuola" e una premessa che ricorda classici come Ammazzavampiri e L'erba del vicino.

La descrizione ufficiale del festival riguardo al film recita: "una dannatamente seria digressione del cinema con stregoneria, con un nuovo set di regole, personaggi adolescenti simpatici e ben sviluppati, una tonnellata di spaventose sorprese e un calderone di effetti speciali e make-up fantasiosamente raccapriccianti".