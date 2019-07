Mulan: trailer italiano del remake live-action Disney

Di Pietro Ferraro domenica 7 luglio 2019

Mulan: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reamke live-action di Disney nei cinema americani dal 27 marzo 2020.

Disney ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di Mulan, il remake live-action dell'amatissimo film d'animazione Disney del 1998. La storia racconta l'avventura epica di una giovane donna senza paura che si maschera da uomo per combattere gli invasori del nord che attaccano la Cina. Ovviamente si basa sul film originale Disney, ma la storia è basata sul famoso poema cinese conosciuto come "La ballata di Mulan".

Niki Caro (La ragazza delle balene) dirige questo aggiornamento live-action, in cui troviamo Liu Yifei (The Forbidden Kingdom) nei panni della protagonista Hua Mulan supportata da un cast interamente asiatico che include anche Jet Li nei panni dell'Imperatore. Il film reinventa l'antagonista principale come una potente strega di nome Xianniang interpretata da Gong Li al posto dell'invasore unno Shan Yu del film animato.

Scritto da Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, il film è interpretato anche da Donnie Yen (Star Wars: Rogue One) nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee (La tigre e il dragone 2) nel ruolo di Böri Khan e Yoson An (Il Primo Squalo) come Cheng Honghui. Il cast è completato da Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La tigre e il dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola.

La trama ufficiale:





Quando l'Imperatore della Cina emette un decreto che un uomo per famiglia deve servire nell'esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del padre malato. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e deve sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata...e un padre orgoglioso.

Il remake live-action "Mulan" arriva nei cinema il 27 marzo 2020.