White Chicks 2: Marlon Wayans smentisce la notizia di un sequel in sviluppo

Di Pietro Ferraro martedì 9 luglio 2019

Marlon Wayans ha rivelato che un "White Chicks 2" non attualmente in sviluppo.

Sembra che l'attore Terry Crews sia stato un po' troppo ottimista. Marlon Wayans lo ha recentemente smentito su Istagram rivelando che un White Chicks 2 al momento non è in sviluppo.

Come si può immaginare dopo le parole di Crews i fan si sono rivolti in massa a Shawn e Marlon Wayans chiedendo se quello che il loro amico e collega aveva detto su "White Chicks 2" fosse vero. A quanto pare se ne è realmente parlato e sembra che ci siano ancora colloqui in corso, ma non si tratta di qualcosa che accadrà a breve. Marlon Wayans ha pubblicato su Instagram una foto con il suo personaggio del film originale e il seguente messaggio.

La mia faccia quando Terry Crews ha detto al mondo che White Chicks 2 sta accadendo. Ma non abbiamo ancora un accordo siglato...ora ogni fan (nel) mondo chiederà eccitato "STA DICENDO LA VERITA'?!" Um...No, non ancora."

Parlando di "White Chicks 2", Terry Crews ha detto che è stato Shawn Wayans ad avergli detto che il sequel stava per essere lanciato ufficialmente. "Amico, lo stiamo facendo, stiamo andando avanti", gli aveva riferito Wayans. Marlon Wayans ha parlato della possibilità di un sequel per anni, ma non si è mai concretizzato nulla di ufficiale. Detto ciò le parole di Crews e la reazione dei fan potrebbero aver smosso le cose e chissà magari aver accelerato la questione e aiutato i colloqui tra Wayans e lo studio.

Fonte: Screenrant