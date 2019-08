Saw 9: riprese completate e nuova foto dal set del reboot con Chris Rock

Di Pietro Ferraro giovedì 29 agosto 2019

Il sequel/reboot "Saw 9" con Samuel L. Jackson e Chris Rock ha concluso le riprese per un'uscita fissata al 15 maggio 2020.

Il regista Darren Lynn Bousman ha condiviso una nuova foto dal set di Saw 9 rivelando che il reboot ha ufficialmente concluso le riprese. Quest'ultima puntata del franchise horror di lunga durata e di grande successo rimane molto misteriosa, ma quello che sappiamo per certo è che Chris Rock e Samuel L. Jackson sono a bordo.

Il deludente Saw Legacy del 2017 ha fatto il suo dovere al box-office incassando oltre 100 milioni di dollari nel mondo da un un budget di appena 10 milioni, rivitalizzando di fatto la saga lanciata nel 2004 da James Wan e Leigh Whannell. Il nuovo film nato da un'idea del comico Chris Rock promette di portare qualcosa di originale ad un franchise che ormai continua a ripetersi ad oltranza.

Chris Rock interpreta un poliziotto che indaga su una serie di efferati e crudeli crimini. Samuel L. Jackson interpreta il padre del detective di Rock. Gli altri membri del cast annunciati includono Max Minghella (The Handmaid's Tale), che interpreterà il partner di Rock e Marisol Nichols (Riverdale) che sarà il capo di Rock. A bordo anche Nazneen Contractor (Star Trek: Into Darkness) nei panni di un patologo che si dice lavorerà a stretto contatto con il personaggio di Rock.

Darren Lynn Bousman in precedenza ha diretto tre precedenti capitoli della serie, Saw II, Saw III e Saw IV. La storia che Chris Rock ha inventato è stata adattata in una sceneggiatura da Pete Goldfinger e Josh Stolberg, che in precedenza avevano scritto Saw Legacy aka Jigsaw aka Saw 8. Gli otto precedenti film della saga hanno incassato un totale di 976 milioni di dollari nel mondo, rendendolo uno dei franchise horror di maggior successo della storia. "Saw 9", che non ha ancora un titolo ufficiale, arriverà nei cinema il 15 maggio 2020.

Saw 9: il regista Darren Lynn Bousman conferma riprese in corso con prima foto dal set

Articolo pubblicato l'11 luglio 2019

Conferma di riprese sono in corso per il reboot Saw con il regista Darren Lynn Bousman che ha condiviso la prima foto del set.

Bousman, che in precedenza ha diretto Saw II, Saw III e Saw IV, ha condiviso l'immagine del ciak da cui scopriamo che il titolo provvisorio del film è "Il Donatore di Organi". Bousman ha sottotitolato la foto con il seguente messaggio

E così, si comincia... #saw

Un titolo ufficiale deve ancora essere annunciato. Per quanto riguarda la trama, tutto ciò che è stato rivelato è che Chris Rock interpreterà un poliziotto che sta indagando su una serie di crimini orribili e che Samuel L. Jackson interpreterà suo padre. Gli altri membri del cast annunciati includono Max Minghella (The Handmaid's Tale) e Marisol Nichols (Riverdale) a bordo rispettivamente come il partner di Rock e il capo di Rock.

"Saw 9" è attualmente in arrivo nei cinema il 23 ottobre 2020.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Darren Bousman (@darrenbousman) in data: 8 Lug 2019 alle ore 7:29 PDT





Saw 9: iniziate le riprese del reboot con Samuel L. Jackson e Chris Rock

Il reboot / sequel di Saw ha ufficialmente dato il via alla produzione. Il cast di questo nono film include Chris Rock e Samuel L. Jackson.

I dettagli della trama non sono ancora noti, ma Chris Rock interpreterà un poliziotto che indaga su una serie di crimini violenti. Samuel L. Jackson è a bordo come suo padre. Max Minghella (The Handmaid's Tale) interpreterà il partner di Rock, William Schenk. Infine, Marisol Nichols (Riverdale) interpreterà il capitano della polizia Angie Garza, che è il capo di Rock.

Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha commentato il via alle riprese.

Pensiamo che Samuel L. Jackson e Chris Rock insieme a Max Minghella e Marisol Nichols rendano questo film del tutto speciale nel canone "Saw" e non vediamo l'ora di scatenare sui fan questa inedita e sinistra nuova storia di questo franchise. Questo sarà il prossimo livello di "Saw".

Alla regia del reboot torna Darren Lynn Bousman, che ha diretto Saw II, III e IV. Pete Goldfinger e Josh Stolberg hanno scritto la sceneggiatura della nuova puntata, che non ha ancora un titolo ufficiale. Mark Burg e Oren Koules, che sono veterani della serie, sono a bordo come produttori. I produttori del franchise James Wan e Leigh Whannell sono anche produttori esecutivi, insieme al produttore esecutivo di lunga data Daniel Heffner. Anche Chris Rock è co-produttore.

Gli otto capitoli della saga di "Saw" hanno incassato un totale di 976 milioni di dollari in tutto il mondo. La saga è ispirata dalle gesta di John Kramer (Tobin Bell), noto anche come "Jigsaw", un serial killer che disegna trappole elaborate e mortali per insegnare alle sue potenziali vittime dolorose e spesso sanguinose lezioni di vita. Il capitolo più recente Saw: Legacy è uscito nel 2017. Saw 9 arriverà nei cinema il 23 ottobre 2020.

Fonte: Variety