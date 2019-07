Box Office Usa, Spider-Man: Far from Home sempre primo - Endgame ad un passo da Avatar

Di Federico Boni domenica 14 luglio 2019

In attesa de Il Re Leone, Spider-Man mantiene la vetta d'America.

Altri 45 milioni in cassa. Secondo weekend da dominatore del box office Usa per Spider-Man: Far from Home, arrivato ai 275 milioni di dollari totali, che diventano 847 in tutto il mondo. Ad un passo il totale finale di Homecoming, nel 2017 arrivato agli 880 milioni worldwide. Potrebbe cadere il muro del miliardo. Se così fosse, sarebbe il primo film dell'Uomo Ragno a riuscire nell'impresa. Il più alto incasso della saga è in mano a Spider-Man 3, di Sam Raimi, con 890.9 milioni. Pochi giorni ancora e lo scettro passerà di mano.

Chi tiene straordinariamente in 2° posizione è Toy Story 4, con altri 20 milioni e un totale di 346 milioni di dollari (771.1 worldwide), mentre Crawl, costato 13 milioni e mezzo, ha esordito con 12 milioni. Stuber, uscito in 3000 copie, ha debuttato con solo 8 milioni. Ai 48 milioni è arrivato Yesterday, seguito dai 331 di Aladdin (960.2 in tutto il mondo), dai 61 di Annabelle Comes Home (173.6 worldwide), dai 18 del folgorante Midsommar, dai 147 di Pets 2 (299 worldwide) e dai 76 di Men in Black International, salvato dai mercati esteri, grazie ai quali ha toccato quota 240 milioni. Avengers: Endgame, arrivato agli 851 milioni di dollari casalinghi, è invece ormai arrivato ad un niente dallo storico primato worldwide di Avatar. 2 miliardi e 780.8 milioni di dollari per la pellicola Marvel, in questi ultimi 15 giorni rivitalizzata dal ritorno in sala con 9 minuti inediti, e 2 miliardi e 788.0 milioni di dollari per il film di James Cameron. 8 milioni di differenza. A questo punto è lecito sbilanciarsi, pronosticando un passaggio di testimone entro fine luglio. Da segnalare anche l'esordio boom di The Farewell, titoli A24 lanciato in 4 copie e in grado di incassare 351,330 dollari.

Weekend a senso unico, il prossimo, grazie all'uscita monster de Il Re Leone in live-action. Da battare i 174,750,616 dollari al debutto de La bella e la Bestia, i 103,261,464 dollari de Il Libro della Giungla e i 91,500,929 dollari di Aladdin, ultimo live-action distribuito.