Army of the Dead: Zack Snyder annuncia la fine delle riprese con una nuova foto dal set

Di Federico_40 mercoledì 23 ottobre 2019

Army of the Dead: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con zombie di Zack Snyder prodotto da Netflix.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riprese concluse per lo zombie-action Army of the Dead. La notizia è stata data dal regista Zack Snyder sulla piattaforma Vero. Snyder ha pubblicato una sua foto insieme ai suoi operatori di ripresa. Nella didascalia Snyder fa notare che la foto è stata scattata nel "giorno finale delle riprese", suggerendo che le riprese di "Army of the Dead" si sono ufficialmente concluse.

Zack Snyder che ha diretto diversi cinecomic, vedi Watchmen, L'uomo d'acciaio, Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice, torna al genere zombie dopo aver diretto il remake L'alba dei morti viventi.

"Army of the Dead" è stato scritto da Snyder con gli sceneggiatori Joby Harold e Shay Hatten. Basato su una storia di Snyder, il film è ambientato a Las Vegas nel mezzo di una epidemia di zombie che sta devastando la famosa città. Sei anni dopo che i morti viventi hanno invaso l'intera città, un proprietario di un casinò assume un gruppo di soldati per recuperare una grossa somma di denaro rinchiusa in una cassaforte nel casinò infestato dagli zombi. Uno degli aspetti più interessanti di "Army of the Dead" è il suo cast impressionante che include Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de le Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Chris D'Elia, Theo Rossi, Huma Qureshi e Hiroyuki Sanada.

Non è stata ancora fissata una data ufficiale per "Army of the Dead" che arriverà su Netflix nel 2020.

Fonte: Screenrant





Army of the Dead: Zack Snyder rivela dettagli sul film

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Zack Snyder ha condiviso alcuni nuovi dettagli sul suo prossimo zombie-movie Army of the Dead. Snyder torna al genere dopo L'alba dei morti viventi remake del film Zombi di George Romero.

"Army of the Dead" è attualmente in fase di riprese ad Atlantic City. Zack Snyder si è preso di recente una piccola pausa per parlare del film con una stazione radio locale.

Il film si svolge a Las Vegas. Una pestilenza di zombie colpisce Las Vegas e sono in grado di contenere il virus in città, costruiscono un muro con dei container che circonda la città. E poi la città cade. E sei anni dopo , uno dei proprietari di casinò assume questo gruppo di soldati cacciatori di zombie per andare a prendere i suoi soldi che ha lasciato in una cassaforte nel casinò. Quindi, è un po' come un film con rapina in una Las Vegas infestata da zombie.

Il curriculum di Snyder include tre film dell'Universo Esteso DC, L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e Justice League e un paio di adattamenti di graphic-novel di culto come 300 e Watchmen.

Il cast di "Army of the Dead" include Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Garret Dillahunt, Omari Hardwick, Chris D'Elia, Hiroyuki Sanada, Raul Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighofer, Samantha Win e Rich Cetrone. Il film è in arrivo su Netflix il prossimo inverno.

Fonte: WMMR





Army of the Dead di Zack Snyder, riprese iniziate - ecco il cast

Zack Snyder e Netflix per l'action-horror con zombie 'Army of the Dead' Netflix produrrà l'horror con zombie "Army of the Dead", film che segna il ritorno di Zack Snyder dietro la macchina da presa dopo "Justice League". Sono ufficialmente iniziate le riprese di Army of the Dead, primo film di Zack Snyder dai tempi di Justice League, abbandonato in corsa causa lutto famigliare. Un thriller a tinte zombie targato Netflix che vede Garret Dillahunt e Raúl Castillo ultime new entry sul set messicano, al fianco dei già annunciati Omari Hardwick, Chris D'Elia, Hiroyuki Sanada, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win, Rich Cetrone e i veri protagonisti Dave Bautista ed Ella Purnell.

15 anni dopo L'alba dei morti viventi, suo esordio alla regia, Snyder torna così tra i non-morti. La pellicola è ambientata nel mezzo di un’epidemia zombie che colpisce Las Vegas, durante la quale un uomo riunisce un gruppo di mercenari per entrare nella zona di quarantena e fare la più grande rapina mai tentata prima.

Un heist movie con gli zombie per Snyder, autore dello script insieme a Joby Harold e Shay Hatten nonché produttore, al fianco di Stone Quarry, Deborah Snyder e Wesley Coller.

Fonte: HollywoodReporter