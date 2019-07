Cats: primo trailer italiano del remake di Tom Hooper

Di Pietro Ferraro martedì 23 luglio 2019

Cats: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film musical di Tom Hooper nei cinema italiani dal 25 dicembre 2019.

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Cats, il nuovo adattamento cinematografico dell'acclamato musical di Andrew Lloyd Webber basato sulla stravangate raccolta di poesie "Il libro dei gatti tuttofare" di T.S. Eliot.

Il regista premio Oscar Tom Hooper (Il discorso del re, Les Misérables, The Danish Girl) dirige il film che utilizza una sorprendente e nuova tecnologia per ridurre i membri del cast, assemblato dalla celebre direttrice del casting Lucy Bevan, alle dimensioni di veri e propri gatti.

Il cast del film include James Corden, Dame Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Sir Ian McKellan, Taylor Swift, Rebel Wilson e l'esordiente Francesca Hayward.

"Cats" è prodotto da Hooper insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title, al fianco della produttrice di Les Misérables Debra Hayward. Hooper e lo scenggiatore Lee Hall (Billy Elliott, War Horse) hanno adattato la storia per il grande schermo. Andrew Lloyd Webber, Steven Spielberg, Angela Morrison e Jo Burn sono i produttori esecutivi.

Uno dei più longevi spettacoli nella storia del West End e di Broadway, "Cats" è stato presentato in anteprima mondiale al New London Theatre nel 1981 - dove è andato in scena per 21 anni da record e quasi 9.000 spettacoli. La rivoluzionaria produzione basata sul libro di T.S. Eliot "Old Possum's Book of Practical Cats" è stata premiata con l'Olivier e l’ Evening Standard per il Miglior Musical. Nel 1983 la produzione di Broadway ha vinto sette Tony Award, tra cui Miglior Musical, e ha avuto una durata straordinaria di 18 anni.

"Cats" arriva nei cinema italiani il 25 dicembre 2019.

Cats: primo trailer e una featurette dal Comic-Con 2019

Dal Comic-Con di San Diego arriva un primo trailer di Cats che vi proponiamo insieme ad una prima featurette che ci porta dietro le quinte di questo nuovo adattamento cinematografico del leggendario musical di Broadway. Universal Pictures ha schierato un cast stellare che include Taylor Swift e Idris Elba, oltre al vincitore dell'Oscar Tom Hooper (Il discorso del re) alla regia.

Il film non fa uso di make-up e costumi come l'originale del 1998, ma trasforma tutti gli attori in veri e propri gatti di dimensioni normali usando una tecnologia CG all'avanguardia, con un effetto a dire il vero un po' bizzarro.

Il team che ha supportato Tom Hooper dietro le quinte include numerosi vincitori e candidati all'Oscar. La troupe è composta dalla scenografa Eve Stewart (Il discorso del re), dal direttore della fotografia Christopher Ross (Room), dal costumista Paco Delgado (The Danish Girl), dal tecnico del suono Simon Hayes (Les Miserables), dal produttore esecutivo Marius De Vries (Moulin Rouge) e dalla direttrice del casting Lucy Bevan (Assassinio sull'Orient Express).

Il cast completo è davvero impressionante, a bordo James Corden (Ocean's 8), Judi Dench (Skyfall), Idris Elba (Hobbs & Shaw), Ian McKellen (Il signore degli anelli), Rebel Wilson (Non è romantico) e presenta Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet al suo primo lungometraggio. A bordo anche diversi musicisti di grande successo come Jason Derulo, Jennifer Hudson e Taylor Swift.

Il musical di Andrew Lloyd Webber rimane uno degli spettacoli più longevi nella storia di Broadway. La storia, in breve, è incentrata su una tribù di gatti Jellicle che, in una serata illuminata dalla luna, deve fare la "scelta Jellicle" per decidere quale di loro ascenderà al misterioso paradiso dei gatti "Heaviside" per rinascere. Webber ha basato lo spettacolo sulla raccolta di poesie di Thomas Stearns Eliot "Old Possum's Book of Practical Cats". Lo spettacolo è stato messo in scena poco meno di 9.000 volte dal suo debutto nel 1981. Ha anche conquistato sette Tony Awards nel 1983 e ha vinto il prestigioso Laurence Olivier Award non una, ma due volte, prima nel 1982 e ancora una volta nel 2015.

"Cats" debutta nei cinema americani il 20 dicembre 2019.

