Doctor Strange 2: titolo ufficiale, logo, cast e dettagli dal Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro domenica 21 luglio 2019

Anticipazioni e dettagli dal Comic-Con di San Diego sul sequel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Durante il panel di Marvel Studios al Comic-Con di San Diego è stato annunciato il sequel Doctor Strange 2 aka Doctor Strange In the Multiverse of Madness in arrivo il 7 maggio 2021. Alla regia torna Scott Derrickson mentre Benedict Cumberbatch riprenderà il ruolo di Stephen Strange con l'aggiunta di Elizabeth Olsen che apparirà come Scarlet Witch.

Kevin Feige ha portato sul palco Benedict Cumberbatch e Scott Derrickson che ha confermato che questo sarà il primo film horror dell'Universo Cinematografico Marvel, il regista è uno specialista del genere, i suoi crediti includono Hellraiser 5: Inferno, The Exorcism of Emily Rose, Sinister e Liberaci dal male (a buon intenditor poche parole...). Va detto che la presenza di Wanda Maximoff / Scarlet Witch in "Doctor Strange 2" non è un caso poiché durante il panel si è accennato ad un collegamento diretto del film con gli eventi della serie TV WandaVision che debutterà all'inizio del 2021.

Lo studio nel corso del panel ha anche condiviso il primo logo del film e l'antagonista principale che sarà "Nightmare", come affermato in precedenza dallo sceneggiatore C. Robert Cargill, lui e Derrickson speravano di includere Nightmare per dare al film una digressione horror, e così è stato. Nei fumetti "Incubo" è il Signore della dimensione dei sogni, un demone che può invadere la mente delle persone durante il sonno in stile Freddy Krueger.

E' probabile che in "Doctor Strange In the Multiverse of Madness" rivedremo anche il Mordo di Chiwetel Ejiofor, almeno a quanto abbiamo visto nella scena dopo i titoli di coda di "Doctor Strange". Durante il panel sono stati annunciati / confermati diversi altri progetti, tra questi i film degli Eterni e di Shang-Chi.

L'originale "Doctor Strange" ha incassato 677 milioni di dollari nel mondo con lo Stregone Supremo che è poi tornato su schermo per combattere Thanos in "Infinity War e "Avengers: Endgame", portando tra l'altro su schermo un divertente e divertito scontro di "ego" con il compianto Tony Stark / Iron Man.







Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/HtF68htiB1

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

