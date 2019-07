Blade: il reboot con Mahershala Ali farà parte della "Fase 5" Marvel

Di Pietro Ferraro lunedì 22 luglio 2019

Marvel studios ha inserito il reboot di "Blade" con protagonista il due volte Premio Oscar Mahershala Ali nella "Fase 5" dell'Universo Cinematografico Marvel.

La Marvel ha mandato in visibilio i fan del Comic-Con di San Diego questo fine settimana con una vagonata di novità e conferme riguardo al futuro dell'Universo Cinematografico Marvel. Probabilmente la sorpresa più grande è stato il casting di Mahershala Ali come nuovo Eric Brooks alias Blade. In origine il reboot "Blade" sembrava potesse far parte della "Fase 4", ma ora il presidente Marvel Studios Kevin Feige ha confermato in un'intervista con il sito Collider che Blade uscirà durante la "Fase 5" dell'UCM.

Come annunciato al Comic-Con di San Diego, la "Fase 4" dell'UCM dovrebbe durare solo due anni (2020-21) con cinque film: Black Widow (1 maggio 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange and the Multiverse of Madness (7 maggio 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021). A cui si aggiungono cinque nuove serie tv realizzate per il prossimo servizio di streaming Disney +: Falcon and the Winter Soldier (autunno 2020), WandaVision (primavera 2021) con Scarlet Witch che apparirà in "Doctor Strange 2", Loki (primavera 2021), il crossover What If ...? (estate 2021) e Hawkeye (autunno 2021).

Durante il panel di Marvel Studios affollato di star, Feige ha annunciato Mahershala Ali come nuovo Blade. Ali è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in film drammatici acclamati dalla critica come Moonlight, Green Book e la serie tv True Detective, ma non è estraneo al mondo dei fumetti. Ali ha prestato la voce a zio Aaron nel recente film animato Spider-Man: Un nuovo universo, e ha interpretato il villain Cornell "Cottonmouth" Stokesm nella serie tv Luke Cage di Netflix.

Nel 1998 New Line Cinema ha dato il via ad una trilogia di film con protagonista Wesley Snipes nei panni dell'ibrido umano/vampiro Blade impegnato a difendere la razza umana da un'orda di succhiasangue ben nascosti tra gli umani. Il franchise ha prodotto due film molto apprezzati dai fan: "Blade" diretto da Stephen Norrington e scritto da David S. Goyer e "Blade 2" diretto dal visionario Guillermo del Toro. Il terzo e ultimo film diretto da David S. Goyer, "Blade: Trinity", non è stato ben accolto dai fan causando la fine del franchise.

