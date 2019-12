Odio l'estate: trailer del nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Di Pietro Ferraro lunedì 16 dicembre 2019

Odio l'estate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Massimo Venier nei cinema italiani dal 30 gennaio 2020.

Medusa ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di Odio l'estate il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo dal 30 gennaio al cinema.

"Odio l'estate" è diretto da Massimo Venier già regista di Così è la vita (1998)

Chiedimi se sono felice (2000), La leggenda di Al, John e Jack (2002) e Tu la conosci Claudia? (2004).





Odio l'estate: trama, foto e video backstage del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Dopo l'incursione in solitaria di Aldo Baglio con Scappo a casa, il trio Aldo, Govanni e Giacomo torna a riunirsi a tre anni da Fuga da Reuma Park per una nuova commedia dal titolo Odio l'estate, che in barba all'ambientazione di stampo "balneare" uscirà nei cinema in pieno inverno, il 30 gennaio 2020.

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.

"Odio l'estate" segna una reunion tra Massimo Venier e il trio comico, il regista ha diretto Aldo, Giovanni e Giacomo nell'esordio Tre uomini e una gamba e poi ha codiretto i film della prima fortunata parte della carriera cinematografica dei tre comici. Venier e il trio tornano a collaborare a 15 anni da Tu la conosci Claudia?.

Il cast del film include: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase del duo comico "Nuzzo e Di Biase", Ilary Marzo, Sabrina Martina, Edoardo Vaino e due partecipazioni straordinarie: Massimo Ranieri e Michele Placido.

Per quanto riguarda i collaboratori di Massimo Venier dietro le quinte, a bordo il direttore della fotografia Vittorio Omodei Zorini, la scenografa Laura Pozzaglio, la costumista Bettina Pontriggia e la montatri Enrica Gatto. Le musiche originali del film sono di Brunosi Sas, il cantautore cosentino è alla sua seconda colonna sonora per il cinema dopo aver musicato la commedia È nata una star?.

Foto: Paolo Galletta