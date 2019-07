Baby Driver 2: Ansel Elgort ha letto la sceneggiatura e conosce il titolo ufficiale

Di Pietro Ferraro martedì 30 luglio 2019

L'attore Ansel Elgort conferma che c'è una sceneggiatura completata per "Baby Driver 2".

L'attore Ansel Elgort ha recentemente fornito un update su Baby Driver 2. Ora sappiamo che il titolo non includerà un "2" ed è stato confermato che c'è una sceneggiatura completata.

Il regista Edgar Wright ha segnato un grande e inatteso successo con Baby Driver nel 2017. Da allora Sony ha dato luce verde ad un sequel, ma gli aggiornamenti sullo sviluppo del film sono stati scarsi e sporadici. Ora Elgort, che nel film interpreta l'asso del volante Baby, durante una recente intervista con MTV News ha parlato della sceneggiatura di Baby Driver 2. In precedenza Edgar Wright ha rivelato di avere una bozza completata e Ansel Elgort ha confermato: "Sì, l'ha condivisa con me." Interrogato ancora Elgort ha spiegato che sente che il film si farà e che non prenderà semplicemente il titolo originale schiaffandoci un numero 2 in coda.

Sì, penso che accadrà. Penso che ci sarà un "Baby Driver 2". In realtà ha un titolo diverso. Dovrai chiederlo a Edgar [Wright2], comunque.

Edgar Wright sta attualmente girando il suo nuovo thriller, Last Night in Soho, oltre a lavorare ad un documentario sulla band degli Sparks. Ansel Elgort nel frattempo interpreta uno dei ruoli principali nel remake di West Side Story di Steven Spielberg. Per quanto riguarda Lily James, che nel film interpreta Debra, la vedremo nel film di Downton Abbey entro la fine dell'anno.

Baby Driver che vanta un punteggio di 93% di su Rotten Tomatoes si è aggiudicato tre nomination "tecniche" agli Oscar dello scorso anno: Miglior montaggio, sonoro e montaggio sonoro. Per quanto riguarda il box-office il film è stato anche un grande successo con 226 milioni di dollari incassati nel mondo da un budget di 34 milioni.

Will the #BabyDriver sequel ever see the light of day? @AnselElgort confirmed that director @edgarwright has told him the title, and he's seen a script: "I think it's gonna happen" pic.twitter.com/FRxIom0LCg — MTV NEWS (@MTVNEWS) July 25, 2019

Fonte: Screenrant