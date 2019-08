Haunt: trailer del nuovo horror prodotto da Eli Roth

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 agosto 2019

Haunt: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror prodotto da Eli Roth nei cinema americani il 13 settembre 2019.



Disponibile un primo trailer di Haunt un nuovo thriller-horror dagli sceneggiatori di A Quiet Place e dal produttore Eli Roth.

Ad Halloween, un gruppo di amici incontra una casa infestata "estrema" che promette di nutrirsi delle loro paure più oscure. La notte diventa mortale quando arrivano alla terrificante consapevolezza che alcuni mostri sono reali.

Scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, "Haunt" vede protagonisti Katie Stevens (The Bold Type), Will Brittain (Clementine) e Lauryn Alisa McClain (Step Up: High Water).

In una recente intervista Woods ha parlato della protagonista Katie Stevens che interpreta Harper.

Il suo personaggio è questa giovane donna che è in questa relazione terribilmente violenta. Tutti i nodi vengono al pettine la settimana che porta ad Halloween. L'intera idea è, come posso solo lasciarmi andare, trascorrere una bella notte e lasciarmi tutto alle spalle? Nel frattempo, pensiamo che il suo ex la segua, che la stia perseguitando. Stiamo provando a fondere questa storia del personaggio con una specie di tropo slasher.

I creatori Scott Beck e Bryan Woods hanno creato il successo a sorpresa "A Quiet Place" in collaborazione con John Krasinski per un incasso che ha superato i 300 milioni di dollari in tutto il mondo, nonostante il budget modesto e una sceneggiatura "silenziosa", successo che lo ha portato a generare un sequel a cui è stato rapidamente data luce verde verde per un'uscita fissata al 2020.

L'eclettico Roth ha recitato per Tarantino, ha diretto cult come Cabin Fever e Hostel, scritto l'action con arti marziali L'uomo con i pugni di ferro e l'horror Clown e prodotto L'ultimo esorcismo, la sere tv Hemlock Grove e una serie di documentari in 7 episodi intitolata Eli Roth's History of Horror che esamina l'horror nella cultura pop.

"Haunt" debutterà nei cinema americani il 13 settembre.

