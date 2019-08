Masters of the Universe: un nuovo documentario racconta la storia delle iconiche action figures Mattel

Di Pietro Ferraro lunedì 12 agosto 2019

The Power of Grayskull: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario che racconta le action figures di He-Man and the Masters of the Universe.

La storia di una delle più iconiche linee di giocattoli e action figures di Mattel narrata nel nuovo documentario The Power of Grayskull: The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe di Randall Lobb e Robert McCallum. Il documentario racconta gli inizi e il successo di He-Man negli anni '80 in un esaustivo, accattivante documentario di 95 minuti sui segreti meglio custoditi di Eternia.

All'inizio degli anni '80 He-Man arrivò sulla scena e colpì il mondo con un pugno potente come il personaggio stesso. Progettato sulla scia di Conan il barbaro e all'ombra di Star Wars, la sorprendente popolarità di He-Man ha generato un impero multimiliardario che includeva giocattoli, fumetti, cartoni animati, un film live-action e lo spin-off animato al femminile She-Ra - e continua a fare appello ad una famigerata e fedelissima fan-base odierna. Guarda come artisti, creatori e collaboratori scavano in profondità, raccontano storie e condividono i sorprendenti sviluppi di un improbabile, impareggiabile successo della cultura pop in questa storia definitiva di He-Man e i Dominatori dell'Universo. Hai il potere?

Con Dolph Lundgren, Frank Langella, Richard Edlund, J. Michael Straczynski, Alan Oppenheimer e molti altri, il fantastico documentario "The Power of Grayskull" debutta negli Stati Uniti il 3 settembre direttamente in DVD e digitale.