Il principe cerca moglie 2: torna anche Louie Anderson

Di Pietro Ferraro lunedì 2 settembre 2019

Louie Anderson ha rivelato di aver girato una scena per il sequel "Il principe cerca moglie 2".

Louie Anderson ha rivelato di aver girato una scena per il sequel Il principe cerca moglie 2 (Coming 2 America) e l'attore è anche convinto che il film supererà il miliardo di dollari al box-office. Anderson nel film originale del 1988 interpretava Maurice, dipendente e aspirante manager del fast food McDowell. Confermando il suo coinvolgimento nel sequel, Anderson ha anche elogiato i suoi colleghi del cast e i membri della troupe.

Louie Anderson naturalmente non ha potuto rivelare alcun dettaglio sulla trama o come il suo personaggio tornerà nel sequel, ma si è detto "molto toccato emotivamente" quando si è trovato sul set del sequel.

Non posso dire nulla tranne che è stata una grande esperienza. È un film così bello. La gente ne andrà pazza. Giuro su Dio. Penso che farà un miliardo di dollari! È un'ottima sceneggiatura.

"Il principe cerca moglie 2" vedrà Akeem (Eddie murphy) - ora destinato a diventare re di Zamunda - che tornerà negli Stati Uniti insieme a Semmi (Arsenio Hall) per rintracciare una figlia che non ha mai conosciuto. Con una sceneggiatura scritta dagli scrittori originali David Sheffield e Barry W. Blaustein insieme a Kenya Barris, il sequel sarà diretto da Craig Brewer, regista di Dolemite Is My Name.

Oltre a Anderson, Murphy e Hall, molti altri attori dell'originale "Il principe cerca moglie" torneranno nel sequel. Confermati James Earl Jones nel ruolo di Re Jaffe Joffer, Shari Headley nel ruolo della moglie di Akeem, Lisa, John Amos nel ruolo del padre di Lisa, Cleo McDowell, Vanessa Bell Calloway nel ruolo di Imani e Paul Bates nel ruolo del servo reale Oha. I nuovi arrivati ​​nel cast includono Wesley Snipes, Tracy Morgan, KiKi Layne, Jermaine Fowler, Leslie Jones e Rick Ross.

Sembra probabile che Murphy e Hall possano anche cimentarsi di nuovo con personaggi "collaterali" interpretati nell'originale grazie alla magia del make-up speciale. Murphy nell'originale oltre ad Akeem ha vestito i panni di un cantante soul, il proprietario e un cliente bianco di un negozio di barbiere, mentre Hall oltre a Semmi ha interpretato il reverendo Brown, una cliente di un bar dall'aspetto sospettosamente mascolino e il barbiere Morris. Rcordiamo che il film includeva anche un cameo di Tobe Hooper, il regista del cult horror Non aprite quella porta scomparso nel 2017 era uno degli invitati alla festa del reverendo Brown (Hall) e nel film c'era anche Samuel L. Jackson nei panni dell'uomo che tenta di rapinare McDowell.

"Il principe cerca moglie" arriva nella sale il 18 dicembre 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Daily Mail / TMZ