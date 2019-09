Il giorno più bello del mondo: trailer del nuovo film di Alessandro Siani

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vision Distribution ha reso disponibile un primo trailer de Il giorno più bello del mondo, il nuovo film di Alessandro Siani in arrivo nei cinema il 31 ottobre.

Il film vede protagonista Alessandro Siani affiancato da Stefania Spampinato nota per il suo ruolo di Carina De Luca nella serie tv Grey’s Anatomy, Giovanni Esposito, Stefano Pesce, Roberto Bocchi, Enzo Paci, Gianni Ferreri e i piccoli esordienti Sara Ciocca e Leone Riva.

La trama ufficiale:

Siani, che è autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Gianluca Ansanelli, torna sul set dopo il grande successo di Mister Felicità che nel 2016 ha superato i 10 milioni di euro al Box Office.

Rappresenta un po' il culmine del filone fiabesco iniziato con Il Principe Abusivo. L'elemento fiaba mi piace molto, ma in questo film ci sarà anche altro, diciamo che apre verso un altro mondo, verso il fantasy, con molti effetti speciali...non c'è nessun cambio di genere, né di rotta rispetto al passato. Semplicemente mi piace la favola, mi piace entrare in location immaginarie. In questo film raccolgo un po' i temi e le esperienze dei tre film precedenti. Diciamo che c'è un azzardo, qualcosa che non avevo mai usato prima e che ammicca alle serie tv.

Alessandro Siani