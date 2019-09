Roma 2019: Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani chiude "Alice nella Città"

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 settembre 2019

Sarà ll giorno più bello del mondo, la nuova commedia evento di Alessandro Siani, a chiudere il 25 ottobre, alla presenza del regista e degli attori Stefania Spampinato, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Il film, che sarà presentato in anteprima ai ragazzi delle scuole, racconta la storia di Arturo Meraviglia, un impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino, che spera di risolvere i suoi problemi con i debitori grazie ad un lascito di uno zio. La vita di Arturo prenderà una piega inaspettata quando scoprirà che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, e che proprio il bambino ha un potere sorprendente!! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo…

Dopo quasi tre anni dal successo di Mister Felicità, Alessandro Siani torna al cinema con una fiaba contemporanea di cui è anche protagonista insieme a un gruppo di bambini alquanto speciali, "Il Giorno più Bello del Mondo".

”Il mio nuovo film? Qualcosa di diverso e pieno di ottimismo, una dichiarazione d’amore ai sognatori. A quelli che nel momento più difficile trovano un gancio nel cielo”: così Alessandro Siani descrive il suo nuovo film, un inno alla vita che vuole parlare a tutti nel nome della speranza e della bellezza dell’inatteso.

“Siamo felici di poter chiudere l’edizione 2019 con una fiaba che vede nell’infanzia e nella sua naturale propensione al futuro una speranza che può cambiare il mondo, in un momento in cui spesso si fa appello soltanto alla paura” dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

"Il giorno più bello del mondo" di Alessandro Siani è prodotto da Bartleby Film e Buonaluna ed uscirà il 31 ottobre nelle sale italiane con Vision Distribution.