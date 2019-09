Bill and Ted's Excellent Adventure: le action figures ufficiali "Blitzway" di Keanu Reeves e Alex Winter

Di Pietro Ferraro giovedì 5 settembre 2019

Blitzway annuncia un set di nuove action figures di Keanu Reeves e Alex Winter ispirate al film "Bill & Ted's Excellent Adventure".

Con Bill & Ted 3 che ha appena concluso le riprese con un'uscita fissata al 21 agosto 2020, Blitzway lancia un nuovo set di action figures ispirato all'originale Bill & Ted's Excellent Adventure.

Il nuovo set Bill & Ted's Excellent Adventure 1989 Wyld Stallyns Pack 1/6 Figure celebra la commedia di culto di Stephen Herek con Winter e Reeves nei panni di Bill e Ted, due liceali che sognano di diventare rockstar internazionali che intraprendono una esilarante avventura con viaggio nel tempo per incontrare le figure storiche che saranno oggetto di un esame, il cui fallimento potrebbe voler dire per Ted l'iscrizione forzata ad una scuola militare. Il film del 1989, divenuto titolo di culto, ha generato il sequel Un mitico viaggio (Bill & Ted's Bogus Journey) del 1991, due serie tv, una d'animazione in onda per due stagioni e una serie live-action spin-off di brevissima durata (solo 7 episodi) oltre a videogiochi, fumetti e merchandise vario.

Il nuovo set di action figures dei "Wyld Stallyns" è disponibile in pre-ordine QUI.