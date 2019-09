Box Office Usa, esordio da 91 milioni di dollari per IT Capitolo 2 (185 worldwide)

Di Federico Boni domenica 8 settembre 2019

Il sequel horror della Warner sbanca i botteghini di mezzo mondo.

Partenza lanciata doveva essere, e partenza lanciata è stata. It Chapter Two ha conquistato il box office a stelle e strisce, incassando 91 milioni di dollari al debutto. Una partenza importante, straordinaria per un horror R-Rated, ma in netto calo rispetto ai 123,403,419 dollari incassati dal primo capitolo nel 2017, poi arrivato ai 327,481,748 finali e ai 700 worldwide. In tutto il mondo, questo sequel ha già rastrellato 185 milioni.

E' così scivolato in seconda posizione Attacco al Potere 3, arrivato ai 53 milioni totali, seguito dai 67 di Good Boys e dai 529 de Il Re Leone, che prosegue la sua sfrenata corsa in tutto il mondo. Sono infatti diventati i 1,599,006,439 dollari incassati dal live-action Disney, settimo maggiore incasso di tutti i tempi. Quinta piazza con 24 milioni per Overcomer, seguito dai 164 di Fast & Furious: Hobbs & Shaw (719.8 worldwide), dai 26 di Ready or Not, dai 62 di Scary Stories to Tell in the Dark, dai 134 di Once Upon a Time In Hollywood (311 in tutto il mondo), dai 12 di The Peanut Butter Falcon e dai 54 di Dora l'Esploratrice.

Fine settimana di coppia il prossimo grazie alle uscite di Hustlers, nuovo titolo con J Lo protagonista, e soprattutto Il Cardellino, atteso adattamento dell'omonimo best seller, trainato da Nicole Kidman e Ansel Elgort.