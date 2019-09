Box Office Usa, Hustlers insegue IT 2 - disastroso Il Cardellino

Di Federico Boni domenica 15 settembre 2019

Debutto boom per J Lo con Hustlers.

Altri 41 milioni in saccoccia per It - Parte seconda, che ha così mantenuto la vetta del box office americano, arrivando ad un totale casalingo di 154 milioni. Netto il calo rispetto al primo capitolo, che al suo secondo weekend di programmazione aveva già toccato quota 218,813,729 dollari. Worldwide, l'horror Warner ha raggiunto i 323.3 milioni di dollari. Un'enormità, per un horror.

Acclamato dalla critica, Hustlers ha sbancato il botteghino al debutto, con 33 milioni di dollari incassati dopo esserne costati appena 20. Sua la miglior media per copia della top10, per quello che è stato il miglior esordio della carriera di Jennifer Lopez. Superati i 23 milioni al debutto di Quel mostro di suocera. A quota 60 milioni è arrivato Attacco al Potere 3, seguito dai 73 del sorprendente Good Boys e dai 534 de Il Re Leone (1,616,992,775 in tutto il mondo). Fast & Furious: Hobbs & Shaw ha raggiunto i 168 milioni (740.9 worldwide), con Overcomer arrivato ai 29 e Il Cardellino, stroncato dalla critica, disastroso al debutto. Lanciato in 2,542 copie, il film tratto dal best-seller di Donna Tartt, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014, ha incassato meno di 3 milioni di dollari. 2.6, per la precisione, con una media di 1,039 dollari a sala. E' costato 45 milioni. Uno dei principali flop del 2019 negli States, con cast da urlo e regista lanciatissimo (John Crowley) dopo il boom di Brooklyn. Chiusura di chart con i 15 milioni di The Peanut Butter Falcon, i 64 di Scary Stories to Tell In The Dark e i 57 di Dora l'Esploratrice. Brittany Runs A Marathon, titolo Amazon, ha esordito con 1.6 milioni, mentre C'era una Volta a Hollywood di Tarantino ha abbandonato la top10 con 137 milioni in cassa (329.4 in tutto il mondo).

Weekend a tre il prossimo grazie alle uscite di Downton Abbey - il Film, Ad Astra con Brad Pitt e Rambo 5, chiamato a far meglio dei 18 milioni incassati al debutto nel 2008 da Rambo 4.