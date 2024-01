Il ragazzo e l’airone: il nuovo film dello Studio Ghibli batte i Pokemon al box office americano

Il ragazzo e l’airone prosegue la sua corsa trionfante negli Stati Uniti, segnando un nuovo record al box office nordamericano scalzando con un nuovo recorda al botteghino nientemeno che uno un film dei Pokemon datato 1999.

L’ultimo film dello Studio Ghibli è stato inizialmente pubblicizzato come l’ultimo film anime su cui Hayao Miyazaki avrebbe lavorato, vista l’età molto avanzata dell’artista e le dichiarazioni dello stesso Miyazaki che ha indicato il film come sua eredità per il nipote.

Il successo in Giappone

In Giappone, “Il ragazzo e l’airone” ha incassato 13,2 milioni di dollari (1,8 miliardi di yen) nel fine settimana di apertura, diventando la più grande apertura dello Studio Ghibli e superando il debutto nel 2004 de Il castello errante di Howl ( 1,5 miliardi di yen). Il film ha incassato 1,7 milioni di dollari da 44 schermi IMAX, stabilendo un nuovo record di 3 giorni. Ha attirato 1,35 milioni di spettatori e ha superato i 2,1 miliardi di yen (15,2 milioni di dollari) di entrate al botteghino nei primi quattro giorni di programmazione. L’11 settembre, il film è diventato il ventesimo anime con il maggior incasso in Giappone. È uscito dalla top 10 dei film di maggior incasso per la prima volta nel suo tredicesimo fine settimana nelle sale registrando al 24 dicembre 8,66 miliardi di yen.

Il successo in patria del film è stato bissato con l’uscita internazionale e una serie di premi che lo hanno portato agli Oscar 2024. Tra i premi un Golden Globe e una serie di riconoscimenti da parte di associazioni della critica statunitense, vedi National Board of Review Awards e il New York Film Critics Circle.

Un nuovo record negli USA

In Nord America, “Il ragazzo e l’airone”era il quarto film anime con il maggior incasso di sempre, ma nuove stime al botteghino lo hanno portato ad un nuovo traguardo. Secondo le nuove stime di Box Office Mojo, domenica scorsa il film ha superato i 44.237.878 dollari in Nord America domenica scorsa. Ciò significa che ha superato i 43,8 milioni di dollari di Pokémon 2 – La forza di uno (Pokemon the Movie 2000) diventando il terzo film anime con il maggior incasso nella storia del Nord America. Al primo posto troviamo Pokémon il film – Mewtwo contro Mew (85,7 milioni di dollari), primo lungometraggio cinematografico dei Pokemon datato 1998, seguito da Demon Slayer – Il treno Mugen (49,5 milioni di dollari).

Attualmente “Il ragazzo e l’airone” registra un incasso globale di 163,294,853$ inclusi i 6.602.381€ incassati al box office italiano.

Fonte: AnimeNewsNetwork

​