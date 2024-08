Deadpool & Wolverine è ufficialmente il film vietato ai minori con il più alto incasso di sempre

Deadpool & Wolverine con un incasso registrato nel mondo di 1,086 miliardi è diventato ufficialmente il film “vietato ai minori” con il più alto incasso di tutti i tempi e, nel momento i cui scriviamo, il film dei Marvel Studios è anche il secondo più alto incasso del 2024 dietro al film d’animazione Inside Out 2.

“Deadpool & Wolverine” ha battuto il record e superato il film Joker (1,079 miliardi di dollari) con un incasso nazionale di 516,8 milioni di dollari e 568,8 milioni di dollari provenienti dal botteghino internazionale.

Top 10 film “vietati ai minori” con i maggiori incassi di sempre [aggiornata]

1 Deadpool & Wolverine* (2024) – $1,085,616,895

2 Joker (2019) – $1,078,751,311

3 Oppenheimer (2023) – $976,968,205

4 Deadpool 2 (2018) – $785,896,609

5 Deadpool (2016) – $782,612,155

6 Matrix Reloaded (2003) – $741,847,937

7 It (2017) – $704,242,888

8 Detective Chinatown 3NA (2021) – $686,257,563

9 Logan – The wolverine (2017) – $619,021,436

10 La passione di Cristo (2004) – $612,054,428

* Film che non hanno ancora concluso la loro corsa nelle sale

Il club dei film miliardari [Top 40]

1. Avatar (2009)* $2,923,706,026

2. Avengers: Endgame (2019) $2,799,439,100

3. Avatar: La via dell’acqua (2022) $2,320,250,281

4. Titanic (1997)* $2,264,743,305

5. Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) $2,071,310,218

6. Avengers: Infinity War (2018) $2,052,415,039

7. Spider-Man: No Way Home (2021) $1,922,598,800

8. Jurassic World (2015) $1,671,537,444

9. Il re leone* (2019) $1,663,075,401

10. Inside Out 2 (2024) $1,595,116,307

11. The Avengers (2012) $1,520,538,5365

12. Fast & Furious 7 (2015) $1,515,341,399

13. Top Gun: Maverick (2022) $1,495,696,292

14. Frozen II (2019) $1,453,683,476

15. Barbie (2023) $1,445,638,421

16. Avengers: Age of Ultron (2015) $1,405,018,048

17. Super Mario Bros. Movie (2023) $1,361,992,475

18. Black Panther (2018) – $1,349,926,083

19. Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 (2011)* $1,342,359,942

20. Star Wars: Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi (2017) $1,334,407,706

21. Jurassic World: Il regno distrutto (2018) $1,310,466,296

22. Frozen (2013)* $1,285,048,126

23. La Bella e la Bestia (2017) $1,266,115,964

24. Gli Incredibili 2 (2018)* $1,243,089,244

25. Fast & Furious 8 (2016) $1,236,005,118

26. Iron Man 3 (2013) $1,215,577,205

27. Minions (2015) $1,159,444,662

28. Captain America: Civil War (2016) $1,155,046,416

29. Aquaman (2018) $1,152,028,393

30. Il signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003)* $1,151,456,948

31. Skyfall (2012) $1,142,471,295

32. Spider-Man: Far from Home (2019) $1,132,679,685

33. Captain Marvel (2019) $1,131,927,996

34. Transformers 3 (2011) $1,123,794,079

35. Transformers – l’era dell’estinzione (2014) $1,104,054,072

36. Jurassic Park (1993)* $1,103,086,582

37. Deadpool & Wolverine (2024) $1,086,000,000

38. Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) $1,085,289,416

39. Joker (2019) $1,078,958,629

40. Star Wars: Episode IX – L’ascesa di Skywalker (2019)* $1,077,022,372

* Indica che l’incasso complessivo del film è generato da uscite multiple

Fonte: IMDb / Wikipedia