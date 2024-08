Deadpool & Wolverine supera il miliardo di dollari al box office globale

Marvel Studios festeggiano via social media gli incassi raggiunti nello scorso weekend da Deadpool & Wolverine. L’acclamato terzo capitolo di Deadpool è entrato ufficialmente a far parte del club dei film miliardari al box-office mondiale!

Un risultato del genere era prevedibile visto l’hype creatosi per la presenza del Logan di Hugh Jackman e le critiche ampiamente positive. Un mix che ha portato attualmente il film a registrare su Rotten Toamtoes un 78% di critiche positive e addirittura un 95% di pareri favorevoli da parte del pubblico. Detto ciò l’eccezionalità del risultato va comunque sottolineata poiché parliamo del primo film vietato ai minori dei Marvel Studios.

Dopo aver incassato 495 milioni di dollari a livello nazionale insieme a 535 milioni di dollari dai mercati internazionali, il film diretto da Shawn Levy ha registrato un incasso complessivo di 1,03 miliardi di dollari in tutto il mondo. “Deadpool & Wolverine” è ad un passo dal superare l”ncasso del film Joker (1,06 miliardi) per diventare il film vietato ai minori con il più alto incasso di tutti i tempi.

“Deadpool & Wolverine” in questo momento è il secondo film con il più alto incasso del 2024 dopo Inside Out 2 della Disney, ed è il primo film dell’MCU a raggiungere 1 miliardo di dollari dall’aucita di Spider-Man: No Way Home.

Un poster ufficiale in anticipo sui tempi

A seguire trovate un poster ufficiale rilasciato lo scorso giugno che già prevedeva scherzosamente che “Deadpool & Wolverine” avrebbero “polverizzato” il box-office.

Box Office Italia al 12/08/2024

1. DEADPOOL & WOLVERINE (WALT DISNEY S.M.P. ITALIA) / Incasso parziale € 252.167 / Incasso totale € 14.653.399

2. TRAP (WARNER BROS ITALIA S.P.A.) / € 102.760 / € 785.022

3. INSIDE OUT 2 (WALT DISNEY S.M.P. ITALIA) / € 81.832 / € 45.022.559

4. BORDERLANDS (EAGLE PICTURES S.P.A.) / € 31.626 / € 260.800

5. SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – COLUMBIA 100TH ANNIVERSARY (EAGLE PICTURES S.P.A.) / € 19.376 / € 19.376

6. TWISTERS (WARNER BROS ITALIA S.P.A.) / € 10.425 / € 1.382.701

7. CANNIBAL HOLOCAUST (CAT PEOPLE) / € 9.396 / € 23.373

8. MILLER’S GIRL (LUCKY RED DISTRIB.) / € 8.312 / € 189.363

9. ANATOMIA DI UNA CADUTA (TEODORA FILM S.R.L.) / € 5.164 / € 1.946.033

10. FINCHE’ NOTTE NON CI SEPARI (01 DISTRIBUTION) / € 4.769 / € 22.792