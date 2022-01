Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen – trailer italiano e curiosità sull’anime al cinema (17-19 gennaio)

Dopo aver sbancato il box office giapponese e globale con oltre 450 milioni di euro incassati, arriva nelle sale italiane con Nexo Digital, dal 17 al 19 gennaio 2022, il fenomeno che ha portato in sala milioni di spettatori. Prodotto dallo studio di animazione Ufotable, Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen è un vero e proprio punto di riferimento dell’animazione mondiale tratto dal manga più venduto degli ultimi 5 anni. In Giappone ha battuto il record di incassi de “La Città Incantata”, “Titanic” e “Frozen” e si prepara ora a incontrare il pubblico nelle sale italiane.

Trama e cast

La trama ufficiale: La storia ci racconta di Tanjiro e i suoi compagni che, completata la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle, ricevono dal corvo del legame (una specie di ricetrasmittente per ricevere gli incarichi) la loro prossima missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo. Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta precipitando così in un sogno infinito.

Il cast giapponese: Natsuki Hanae, Akari Kitô, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Hashibira Inosuke, Satoshi Hino, Takahiro Sakurai, Katsuyuki Konishi, Saori Hayami, Kenichi Suzumura, Tomokazu Seki, Tomokazu Sugita, Rina Satô, Shin’ichirô Miki, Houko Kuwashima, Kaede Hondo, You Taichi, Konomi Kohara, Aoi Koga.

Il cast inglese: Zach Aguilar, Abby Trott, Bryce Papenbrook, Aleks Le, Mark Whitten, Landon McDonald, Lucien Dodge, Suzie Yeung, Imari Williams, Cedric Williams, Kirk Thornton, Dorothy Elias-Fahn, Michelle Ruff, Ryan Bartley, Jessica DiCicco, Philece Sampler, Erika Harlacher, Erika Harlacher, Crispin Freeman, Ray Chase.

Il cast italiano: Renato Novara (Tanjiro), Matteo de Mojana (Inosuke), Mosè Singh (Zenitsu), Andrea La Greca (Rengoku), Fabrizio Valenzano (Enmu) e Laura Cherubelli (Nezuko).

Demon Slayer The Movie – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 15 dicembre 2021

Curiosità

“Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen” è diretto da Haruo Sotozaki anche regista della serie tv. Sotozaki ha anche curato l’animazione di Cowboy Bebop: Il Film, Lupin III: Tutti i tesori del mondo, la serie tv Naruto e Ken il Guerriero – La Trilogia.

A dicembre 2020, il film ha superato La città incantata (2001), inclusi gli incassi della riedizione, come film di maggior successo al botteghino giapponese di tutti i tempi.

Quando è uscito, è stato il film più redditizio uscito nelle sale durante la pandemia di Covid-19, ottenendo numeri da record al botteghino in Giappone mentre l’industria cinematografica era in grande difficoltà in altre parti del mondo.

“Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen” ha superato Your Name (2016) e Frozen – Il regno di ghiaccio (2013) al botteghino di fine novembre 2020 diventando il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi in Giappone.

“Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen” è il film giapponese più seguito di tutti i tempi.

Attualmente il film d’animazione con un divieto ai 17 anni (rating R) con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il primo film anime dopo La città incantata (2001) a guadagnare 30 miliardi di Yen, con un guadagno di almeno 1 miliardo il giorno dell’apertura.

Il 2 novembre 2020 il film è entrato nella top 10 dei film di maggior incasso di tutti i tempi al botteghino giapponese. Entro la fine del mese il film ha superato Titanic (1997) diventando il secondo film anime con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone.

A maggio 2021, il film è il film con il maggior incasso del 2020 in tutto il mondo, con un lordo di oltre 460 milioni.

Il titolo originale era “Infinite Train” (che era anche il nome dell’arco manga su cui è basato il film); presumibilmente è stato modificato per evitare confusione o possibili problemi legali con lo spettacolo di Cartoon Network “Infinity Train”.

Ha superato il reboot Mortal Kombat (2021) e si è classificato al primo posto al botteghino statunitense, il primo film anime giapponese a farlo dai tempi di Pokémon – Il film (1998), che ha debuttato negli Stati Uniti nel 1999.

Mentre era ancora nelle sale, il film è diventato temporaneamente disponibile per l’acquisto in digitale sul PlayStation Store tramite la console PlayStation 4, ma l’opzione è stata rapidamente rimossa.

La prima inquadratura di Tanjiro nel mondo dei sogni rispecchia l’inquadratura di apertura di lui che corre attraverso i boschi nel primo episodio della serie.

L’anime originale

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è una serie anime basata sull’omonima serie manga, scritta e illustrata da Koyoharu Gotouge. L’adattamento della serie televisiva anime ad opera dello studio Ufotable vede una prima stagione basta sui primi sette volumi (capitoli 1–54) della serie manga. Haruo Sotozaki ha diretto l’anime con sceneggiature dello staff di Ufotable. Yuki Kajiura e Go Shiina hanno composto la musica e Akira Matsushima è il designer dei personaggi. Hikaru Kondo è il produttore. La sigla di apertura è “Gurenge” di LiSA, mentre la sigla finale è “From the edge”” di FictionJunction feat. LiSA. Il tema finale dell’episodio 19 è “Kamado Tanjirō no Uta” di Go Shiina con Nami Nakagawa. Prima della messa in onda, i primi cinque episodi della serie tv sono stati proiettati nelle sale in Giappone per due settimane con il titolo Kimetsu no Yaiba: Kyōdai no Kizuna. La seconda stagione, intitolata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc, si divide in due archi narrativi: il primo, Mugen Train Arc, adatta in sette episodi i medesimi eventi già trasposti nel film animato “Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen”, mentre il secondo, Entertainment District, prosegue la narrazione del manga.

Il franchise ha generato anche due videogiochi ufficiali: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles è un videogioco di genere azione 3D, prodotto da Aniplex, sviluppato da CyberConnect2 e distribuito da SEGA per le console PS5, PS4, Xbox Series e Steam. Demon Slayer: Keppuu Kengeki Royale è un gioco per dispositivi mobili, prodotto da Aniplex, sviluppato da Quatro A e Soleil.

La colonna sonora