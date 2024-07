Terrifier 3: trailer italiano e data di uscita al cinema fissata a novembre (con anteprima Halloween)

Dopo il sequel Winnie-the-Pooh Sangue e miele 2 (disponibile in home-video) e l’imminente The Well di Federico Zampaglione (in uscita il 1° agosto), l’horror di stampo “gore” e “splatter” per stomaci forti, e fan di un cinema di genere squisitamente anni 80, poco praticato e poco apprezzato da un altrettanto poco avvezza critica generalista, segna un’altra tappa nei cinema italiani.

Grazie a Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, che non solo riporta Art il Clown in Italia, ma lo fa con una tappa nelle sale del sequel Terrifier 3, terzo capitolo della saga horror slasher firmata da Damien Leone e il primo che arriverà sul grande schermo in Italia, in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e dal 7 novembre in tutti i cinema.

Art il Clown è pronto a sconvolgere questa volta la notte più silenziosa e magica dell’anno. Travestito da Babbo Natale, scenderà dal camino delle case di Miles County per regalare folli momenti di sangue: un lago rosso prenderà il posto del candore della neve in cui sdraiarsi per disegnare un angelo, e gli abitanti stessi prenderanno il posto dei regali nel sacco dell’assassino dalla folta barba bianca.

Terrifier 3 – Trama e cast

Quando gli abitanti di Miles County si coricano nelle loro case alla Vigilia di Natale, non hanno idea che a scendere dal camino stavolta sarà Art il Clown. Il folle killer ha preso il posto di Babbo Natale e le sue povere vittime sono ignare che, invece dei giocattoli, saranno loro a riempire il sacco dei regali.

Il teaser trailer svela le prime terrificanti immagini dello spietato killer Art il Clown, interpretato ancora una volta da David Howard Thornton, affiancato nuovamente da Lauren LaVera, Elliott Fullam e Samantha Scaffidi.

Terrifier 3 – Il primo teaser trailer italiano

Art il Clown “sciocca” il box office americano

Il folle clown, icona dell’horror e star dei social, torna così in Italia in grande stile e per la prima volta sul grande schermo. Terrifier 3 è il terzo lungometraggio della saga creata dal regista Damien Leone, autore anche della sceneggiatura, e arriva nei cinema italiani dopo l’uscita del secondo capitolo in home video – portato in Italia sempre da Midnight Factory – che includeva in più All Hallow’s Eve, la collezione antologica di corti diretti da Leone in cui è apparso per la prima volta Art. La realizzazione di questo film segue il successo del secondo capitolo, un vero e proprio caso al box office USA: nel secondo weekend è riuscito a ottenere il 28% in più rispetto all’apertura e alla fine della corsa ha registrato un incasso pari a 40 volte il proprio budget, protagonista di un exploit definito “uno shock” da Variety.

Con il budget più alto mai avuto a disposizione da Leone, Terrifier 3 spingerà l’orrore a un nuovo livello, portando in scena la brutalità e il sangue che sono diventati marchio distintivo della saga, con scene talmente scioccanti da aver fatto sentire male addirittura David Howard Thornton, interprete di Art. In questo nuovo capitolo il regista espanderà ulteriormente l’universo di Terrifier, esplorando ancor più le motivazioni dietro alle azioni di Art il Clown e della demoniaca bambina che lo accompagnava nel film precedente, così come il mistero che lega il terrificante macellaio in costume a Sienna, l’eroina del secondo capitolo che avrà nuovamente il volto di Lauren LaVera.

Il regista Damien Leone ha affermato che diversi grandi studios cinematografici hanno mostrato interesse a finanziare questo film basato sull’inaspettato successo di Terrifier 2 (2022), anche senza una sceneggiatura completa. Lui però ha rifiutato tutti perché è sicuro che non gli avrebbero mai permesso di girare in autonomia la scena iniziale, che definisce “molto controversa”. Leone ha commentato che l’unica ragione per cui può essere così intransigente nella sua rappresentazione dell’horror e del sangue è perché finanzia i suoi film in modo indipendente, crea lui stesso tutti gli effetti speciali per contenere i costi e non ha un grande studio con il fiato sul collo per rendere il film più mainstream.

Chi Art il Clown?

“Terrifier 2” segna la quinta apparizione di Art il Clown che ha debuttato nel cortometraggio The 9th Circle del 2008 interpretato da Mike Giannelli, seguito da un secondo corto Terrifier (2011) con Art ancora interpretato da Giannelli. Nel 2013 Art il Clown debutta in un lungometraggio, è protagonista dell’antologia horror All Hallows ‘Eve (2013) che segna anche il debutto di Damien Leone. Il film è presentato come una serie di cortometraggi che due bambini e la loro babysitter scoprono in un’anonima videocassetta nella notte di Halloween, tutti caratterizzati da un clown omicida di nome Art. Il cast include Katie Maguire, Catherine Callahan, Marie Maser e Kayla Lian, con Mike Giannelli che torna nei panni di Art il Clown. Il film incorpora filmati dei corti “The 9th Circle” e “Terrifier ” entrambi diretti da Leone.

Nei successivi due lungometraggi Terrifier (2016) e Terrifier 2 (2022), Art il Clown è interpretato da David Howard Thornton (Gotham, The Dark Offering), attore classe 1979 di Huntsville, in Alabama, noto per il lavoro sul palcoscenico, nei film e come doppiatore. È meglio conosciuto per i suoi ruoli come Grandpa Who nel 1°-5° tour nazionale di “Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas: The Musical”, la voce di Shizoku e altri nel videogioco “Invizimals: The Lost Kingdom” e Il Joker nella serie YouTube “Nightwing Escalation”.

Il poster ufficiale del film