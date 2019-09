Joker: dettagli e cover del nuovo fumetto evento di John Carpenter

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 settembre 2019

Rivelati cover e dettagli della nuova serie a fumetti "Joker: Year of the Villain" scritta da John Carpenter.

John Carpenter sta dando il suo contributo all'universo DC scrivendo una nuova serie a fumetti intitolata Joker: Year of the Villain per DC Comics. Carpenter per l'occasione sta facendo squadra con Anthony Burch e oggi abbiamo nuovi dettagli e una prima cover di questo imperdibile evento.

Il primo numero di "Joker" arriverà il prossimo mese e si svolgerà all'interno della continuità principale DC Comics, quindi non sarà una storia a sé stante. John Carpenter in una recente intervista ha descritto la storia come "materiale inquietante". Anthony Burch ha invece spiegato nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dalla storia di John Carpenter e come si adatta a ciò che sta accadendo ora a Gotham City.

Se state leggendo il principale fumetto di Batman in questo momento, la run "City of Bane" di Tom King, la cosa principale che è cambiata a Gotham è che Bane è al comando e praticamente non c'è più alcuna legge di cui parlare. I detenuti gestiscono il manicomio, eccetto il manicomio, ora Bane controlla la totalità di Gotham City. Quindi quello con cui volevamo giocare è l'idea di "Beh, Joker esiste per creare il caos e mandare tutto all'aria. Come sarà in una città dove il caos sta già regnando?" Come fai ad essere il pazzo che sorprende tutti quando il mondo è già diventato pazzo? In pratica decide: "Beh, forse proverò ad essere un vigilante", e ne fa una versione molto, molto incentrata sul Joker.

Per quanto riguarda la genesi del progetto, John Carpenter, regista di cult come Halloween e La cosa, è stato contattato da DC per scrivere Joker. E' stato poi portato a bordo Anthony Burch, che in precedenza aveva lavorato al fumetto di Grosso Guaio a Chinatown ("Old Man Jack"). DC per quanto riguarda la storia li ha lasciati totalmente liberi a livello creativo.

Carpenter nell'intervista a sottolineato il suo amore per Batman, che ha contribuito ad alimentare la sua passione per i fumetti.

Sono un fan di Batman. Di tutti i supereroi lui è il migliore, rappresenta più roba, è più serio come personaggio. E il Joker è semplicemente geniale. È il più grande villain. Questo è il fumetto di DC. Questo è il Joker. Joker è il migliore! Chi non vorrebbe scrivere di lui? Quindi eccoci qui!

Carpenter non esclude di proseguire la collaborazione con DC Comics, ma a questo punto dipende tutto dall'editore e da come i fan accoglieranno il fumetto.

Beh, non si tratta di ciò che ci piace, è ciò che DC vuole fare. Forse avremo così tanto successo che ci diranno: "Ragazzi, portate [Batman] in un'avventura!". Che è qualcosa che ci piacerebbe molto fare.

"Joker: The Year of the Villain" debutta con il primo numero il prossimo 9 ottobre.

Fonte: Entertainment Weekly