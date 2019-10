Halloween Kills: Nancy Stephens torna nei panni dell'infermiera Marion Chambers

Di Pietro Ferraro martedì 1 ottobre 2019

L'attrice Nancy Stephens torna nei panni dell'infermiera Marion Chambers in "Halloween Kills".

Annunciato un nuovo cameo per il sequel Halloween Kills che vedrà l'attrice Nancy Stephens riprendere i panni dell'infermiera Marion Chambers dal film originale del 1978. Dato che Stephens ha ripreso il ruolo in altri due sequel della serie, questo sarà il quarto film di Halloween per l'attrice.

Nel film originale, l'infermiera Marion e il dott. Sam Loomis (Donald Pleasence) arrivano all'ospedale psichiatrico vicino Haddonfield poco dopo la fuga di Michael Myers. Con altri pazienti che vagano all'esterno dell'istituto, Loomis esce per indagare e Michael aggredisce Marion, non riesce ad uccidere la donna, ma le ruba l'auto. Stephens è poi tornata per riprendere il ruolo in Halloween II - Il signore della morte in cui accompagna Loomis all'ospedale locale dove Michael sta proseguendo la sua mattanza. Incredibilmente l'infermiera riesce a sopravvivere ancora una volta alla follia di Michael, che brucerà vivo nell'esplosivo finale del film.

Nel 1998 il sequel Halloween - 20 anni dopo imposta una nuova linea temporale ricollegandosi direttamente all'originale del 1978 e al primo sequel, ignorando ogni sequel prodotto successivamente ("Il ritorno di Michael Myers", "La vendetta di Michael Myers" e "La maledizione di Michael Myers"). In questo sequel Nancy Stephens riprende il ruolo di Chambers per un cameo nell'incipit del film, dove Michael la uccide dopo aver trovato informazioni per scoprire dove si trova Laurie Strode. Nonostante la sua dipartita, visto che il sequel-reboot Halloween di David Gordon Green ha azzerato la linea temporale della serie riportandola ancora una volta all'originale del 1978, l'infermiera Chambers in questa nuova linea temporale è viva e vegeta.

Adam Green tornerà a dirigere "Halloween Kills", da una sceneggiatura scritta in collaborazione con Danny McBride e Scott Teems. Anche Nick Castle e James Jude Courtney torneranno entrambi per condividere il ruolo di Michael Myers, con John Carpenter che fornirà ancora la colonna sonora. Kyle Richards e Robert Longstreet riprenderanno i loro ruoli nei panni dei ragazzini di Haddonfield, Lindsey Wallace e Lonnie Elam, mentre Anthony Michael Hall sostituirà Brian Andrews come versione adulta di Tommy Doyle. Poiché altre star della serie come Danielle Harris e Tom Atkins hanno espresso il desiderio di tornare, è probabile che ci siano altre sorprese che Green e il suo team hanno in serbo per i fan.

"Halloween Kills" debutterà nei cinema il 16 ottobre 2020, con il sequel "Halloween Ends" che arriverà un anno dopo, il 15 ottobre 2021.

