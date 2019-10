The Batman: Paul Dano sarà l'Enigmista

Di Pietro Ferraro venerdì 18 ottobre 2019

Paul Dano in trattative per interpretare l'Enigmista in "The Batman".

The Batman ha trovato un altro villain, Paul Dano è in trattative per interpretare l'Enigmista. Dano reciterà al fianco di Robert Pattinson, che è stato scelto per interpretare il nuovo Bruce Wayne.

In precedenza, Jonah Hill, di Superbad e The Wolf of Wall Street, era in trattative per la parte, in realtà non era chiaro se Hill stesse trattando per il ruolo di Pinguino o dell'Enigmista, ma comunque i colloqui con Warner Bros. si sono interrotti pare a causa di un mancato accordo sul compenso.

Paul Dano è famoso per i suoi ruoli in film come Il petroliere, Little Miss Sunshine e 12 anni schiavo, Looper e Cowboys & Aliens. Più recentemente abbiamo visto Dano nella surreale commedia nera Swiss Army Man e nell'avventura per famiglie Okja di Netflix.

L'Enigmista è apparso per la prima volta sulle pagine di DC Comics nell'albo Detective Comics n. 140 del 1948. Noto anche come Edward Nashton, il supercriminale è noto per la sua ossessione per gli enigmi, dai giochi di parole ai puzzle, che si diletta ad utilizzare sulle sue scene del crimine. Il ruolo è stato precedentemente interpretato in versione live-action e sul grande schermo da Jim Carrey in Batman Forever (1995). In precedenza il ruolo era stato interpretato da Frank Gorshin, al fianco di Adam West, nella serie tv "Batman" degli anni '60.

Matt Reeves è salito a bordo di "The Batman" all'inizio del 2017 dopo che Ben Affleck lo aveva sviluppato con l'intenzione di interpretarlo e dirigerlo prima di abbandonare sia la regia che il ruolo di Batman, aprendo la strada a Robert Pattinson. Altri ruoli che sono stati scelti finora includono Jeffrey Wright (Westworld, Casino Royale) nei panni del commissario Gordon e Zoe Kravitz (Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Catwoman. Le riprese dovrebbero iniziare a gennaio per un'uscita fissata al 25 giugno 2021.

Fonte: The Wrap