The Batman: Robert Pattinson ha iniziato la preparazione fisica

Di Pietro Ferraro lunedì 4 novembre 2019

Robert Pattinson ha iniziato le sue sessioni di allenamento per interpretare il Crociato Incappuciato nel film The Batman di Matt Reeves. Pattinson ha firmato per il ruolo di nuovo Batman a maggio, prendendo il posto della star della Justice League Ben Affleck, con i fan che all'epoca sono rimasti spiazzati da questo anomalo e inatteso casting.

Dopo la scelat di Pattinson, il cast di "The Batman" ha iniziato a prendere lentamente forma con Zoë Kravitz reclutata come Catwoman, Paul Dano come l'Enigminsta (dopo trattative fallite con Jonah Hill) e più recentemente Jeffrey Wright come Jim Gordon. Oltre ai casting i dettagli sono ancora scarsi, ma Reeves ha suggerito che la sua interpretazione del difensore di Gotham tornerà alla classica rappresentazione storica dei fumetti, con un accento sul lato del detective più che del supereroe.

Pattinson ha iniziato ad allenarsi con Rigan Machado che ha condiviso alcune immagini che lo vedono lavorare con Pattinson in palestra. Oltre a metter su qualche chilo di muscoli, la caratterizzazione di Batman include anche un cambiamento della voce rispetto a Bruce Wayne. A questo proposito recentemente l'attore ha scherzato sul sul fatto di aver già scelto la sua voce di Batman, usando come ispirazione il collega Willem Dafoe, suo co-protagonista nel recente The Lighthouse. Pattinson ha anche rivelato di aver già provato il suo costume e di aver parlato con Christopher Nolan, regista della trilogia del "Cavaliere Oscuro", in cerca di consigli su come approcciare la recitazione fisica rispetto a quando indosserà il costume. Ricordiamo che Pattinson è nel cast di Tenet, il nuovo misterioso progetto thriller di Nolan.