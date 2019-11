Color Out of Space: trailer dell'horror fantascientifico con Nicolas Cage

Di Pietro Ferraro giovedì 7 novembre 2019

Color Out of Space: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror fantascientifico di Richard Stanley nei cinema americani il 24 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

RLJE Films ha reso disponibile un primo trailer di Color Out of Space, un nuovo adattamento del racconto "Il colore venuto dallo spazio" di H.P. Lovecraft che vede protagonista Nicolas Cage.

Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista Richard Stanley che non dirigeva un film da oltre vent'anni, l'ultimo suo lavoro (non accreditato) risale al 1996 quando venne licenziato dal film L'isola perduta e sostituito da John Frankenheimer. Stanley è noto ai fan del genere horror per la regia del cult anni '80 Hardware - Metallo letale.

"Color Out of Space" è incentrato su una famiglia il cui mondo è sconvolto dopo che un meteorite si schianta nel cortile della loro fattoria. Nathan Gardner (Nicolas Cage) e la sua famiglia si trovano a combattere un organismo mutante extraterrestre che infetta sia le loro menti che i loro corpi, trasformando la loro tranquilla esistenza rurale in un vero incubo.

Il popolare racconto di Lovecraft datato 1927 è stato già adattato in La morte dall'occhio di cristallo (1965) con protagonista Boris Karloff, in La fattoria maledetta aka The Curse (1987) con Will Wheaton e negli horror indipendenti Colour from the Dark (2008) e Virus: Extreme Contamination (2015) diretti rispettivamente da Ivan Zuccon e Domiziano Cristopharo.

Il cast di "Color Out of Space" è completato da Joely Richardson (Nip / Tuck), Madeleine Arthur (Tutte le volte che ho scritto ti amo ), Brendan Meyer (The OA), Julian Hilliard (The Haunting), Elliot Knight (Titans) e Q 'Orianka Kilcher (Dora e la città perduta). Il film arriverà nei cinema americani il 24 gennaio 2020.