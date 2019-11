Torino 2019, ecco i film in programma

giovedì 14 novembre 2019

Dal 22 al 30 novembre si tiene l'edizione numero 37 del Torino Film Festival, che oggi rende ufficiale il suo programma

Piatto ricco quello del Torino Film Festival 2019? Beh, a priori lo è. Diamo qualche numero: 149 lungometraggi, 11 mediometraggi e 31 cortometraggi, di cui 45 anteprime mondiali, 28 anteprime internazionali e 64 anteprime italiane. Diciotto i Paesi rappresentati, per un Festival riservato ad opere prime, seconde o terze. Una rassegna che tenta da un lato di scovare, dall'altro senza disdegnare di raccogliere; raccogliere da altri Festival titoli che durante l'anno si sono contraddistinti. È questo il caso di Synonymes di Nadav Lapid, che dall'Orso d'Oro a Berlino di strada ne ha fatta.

Da Cannes, invece, arrivano sia l'islandese A White, White Day che l'opera seconda di Kantemir Balagov, ossia Beanpole, entrambi in Concorso - oltre che La Gomera di Corneliu Porumboiu in Festa Mobile. Non mancano film per un pubblico più ampio, verso cui Torino mostra sempre una certa attenzione. Spazio perciò anzitutto a Knives Out di Rian Johnson, che chiuderà la manifestazione, così come, giusto per citarne un altro, ossia L'inganno perfetto di Bill Condon, con Ian McKellen ed Helen Mirren.

Per il resto si segnalano ben due film di Abel Ferrara (Tommaso, passato a Cannes, e The Projectionist). Occhio alla sezione After Hours, dove sulla carta emergono The Barefoot Emperors di Peter Brosens e Jessica Woodworth, sequel di King of Belgians e The Lodge di Severin Fiala e Veronika Franz, gli stessi di Goodnight Mommy. Di seguito trovate il programma contenente i film in Concorso, Festa Mobile ed After Hours. Cineblog anche quest'anno ci sarà.

CONCORSO

ALGUNAS BESTIAS di Jorge Riquelme Serrano

LE CHOC DU FUTUR di Marc Collin

DYLDA / BEANPOLE di Kantemir Balagov

FIN DE SIGLO di Lucio Castro

IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan

EL HOYO / THE PLATFORM di Galder Gaztelu-Urrutia

HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR / A WHITE, WHITE DAY di Hlynur Pálmason

MS. WHITE LIGHT di Paul Shoulberg

NOW IS EVERYTHING di Riccardo Spinotti e Valentina De Amicis

OHONG VILLAGEC di Lungyin Lim

PINK WALL di Tom Cullen

PRÉLUDE di Sabrina Sarabi

RAF di Harry Cepka

LE RÊVE DE NOURA di Hinde Boujemaa

WET SEASON di Anthony Chen

FESTA MOBILE

JOJO RABBIT di Taika Waititi (Film d'apertura)

KNIVES OUT di Rian Johnson (Film di chiusura)

BEATS di Brian Welsh

COLPITI AL CUORE di Alessandro Bignami

DREAMLAND di Miles Joris-Peyrafitte

FRANCES FERGUSON di Bob Byington

FRIDA VIVA LA VIDA di Giovanni Troilo

L’INGANNO PERFETTO di Bill Condon

LA GRANDE STRADA AZZURRA di Gillo Pontecorvo

LA GOMERA / THE WHISTLERS di Corneliu Porumboi

IL LADRO DI BAMBINI di Gianni Amelio

LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio

MAGARI di Ginevra Elkann

MI CHIAMO ALTAN E FACCIO VIGNETTE di Stefano Consiglio

MIENTRAS DURE LA GUERRA di Alejandro Amenábar

NOUR di Maurizio Zaccaro

THE PROJECTIONIST di Abel Ferrara

QUEEN & SLIM di Melina Matsoukas

SIMPLE WOMEN di Chiara Malta

SPIDER IN THE WEB di Eran Riklis

STAR STUFF di Milad Tangshir

TOMMASO di Abel Ferrara

TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG di Justin Kurzel

L’ULTIMO PIANO della Scuola G.M. Volonté

VACCINI. 9 LEZIONI DI SCIENZA di Elisabetta Sgarbi

AFTER HOURS

THE BAREFOOT EMPEROR di Jessica Woodworth e Peter Brosens

BINA / THE ANTENNA di Orcun Behram

BLOOD QUANTUM di Jeff Barnaby

UN CONFINE INCERTO di Isabella Sandri

DREAMLAND di Bruce McDonald

GRASS di Jocelyn DeBoer e Dawn Luebbe

GUNS AKIMBO di Jason Lei Howden

DIE KINDER DER TOTEN di Kelly Copper e Pavol Liska

THE LAST PORNO SHOW di Kire Paputts

LETTO N.6 di Milena Cocozza

THE LODGE di Severin Fiala e Veronika Franz

METAMORPHOSIS di Hong-Sun Kim

PARADISE, UNA NUOVA VITA di Davide Del Degan

POR EL DINERO di Alejo Moguillansky

SCREAM QUEEN! MY NIGHTMARE ON ELM STREET di Roman Chimienti e Tyler Jensen

STARFISH di A.T. White

TITO di Grace Glowicki