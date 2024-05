Cannes 2024, I tradimenti: prime immagini del film “Oh Canada” di Paul Schrader

Prime foto ufficiali de I tradimenti (Oh Canada), il nuovo film del regista Paul Schrader con Richard Gere in Concorso a Cannes 77

I tradimenti (Oh Canada!), il nuovo film del regista Paul Schrader (Taxi Driver, American Gigolo, Il collezionista di carte), verrà presentato oggi 17 maggio in concorso a Cannes 2024. Be Water Film, che distribuirà il film in Italia in collaborazione con Medusa Film, ha reso disponibili alcune immagini del film.

Scritto e diretto da Schrader e basato sull’omonimo romanzo dell’acclamato Russell Banks, il film riunisce Schrader con la star di American Gigolò, Richard Gere, dopo oltre 40 anni.

La trama ufficiale: I tradimenti (Oh, Canada) racconta la storia del famoso documentarista Leonard Fife (Richard Gere), un americano di sinistra che da giovane si rifugiò in Canada (Jacob Elordi) per evitare la chiamata alle armi nella guerra del Vietnam. Fife nei suoi ultimi anni di vita a Montreal, accetta di rilasciare un’ultima intervista. Intenzionato a rivelare i suoi segreti a lungo custoditi e a demistificare la sua vita mitizzata, la scioccante confessione di Fife si svolge alla presenza della moglie Emma (Uma Thurman), del suo devoto ex studente Malcolm MacLeod (Michael Imperioli) e di un team di filmmakers che catturerà questo momento intimo e profondo.

Nel cast oltre a Richard Gere (Pretty Woman, Ufficiale e gentiluomo, Chicago) troviamo la candidata all’Oscar Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill), il vincitore di un Emmy Award Michael Imperioli (The White Lotus e I Soprano) e Jacob Elordi (Saltburn, Euphoria, Priscilla).

“I tradimenti (Oh, Canada)” è prodotto da David Gonzales (Il maestro giardiniere diretto da Schrader con Joel Edgerton e Sigourney Weaver) insieme a Tiffany Boyle (Joyland), Luisa Law (The Accidental Getaway Driver), Scott LaStaiti (Operazione Kandahar con Gerard Butler) e Meghan Hanlon.

Ha passato una vita a raccontare storie vere, a girare documentari che ne hanno fatto un’icona, al punto che in Canada, dove risiede da decenni, Leonard Fife è considerato una sorta di monumento nazionale. Il suo primo lavoro ha smascherato la collusione tra il governo canadese e quello americano allo scopo di testare il famigerato Agent Orange. La sua ultima intervista dovrebbe essere la celebrazione di una vita straordinaria. L’amata moglie Emma, i suoi allievi, i suoi tecnici sono riuniti al suo capezzale per ascoltare, dalle sue labbra, come abbia cambiato il cinema documentario. Ma Fife, seppure posto davanti alla macchina da presa e non dietro, finisce per appropriarsene. E quella che racconta per la prima volta è la sua vera storia. Muovendosi agile nel tempo, ricostruisce la trama di fughe e tradimenti, di bugie e viltà che ne hanno fatto l’uomo che è, una sorta di eroe. Un’immagine idealizzata che Fife è deciso a distruggere.

