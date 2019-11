Star Wars 9: nuova action figure "Hot Toys" di Kylo Ren con casco danneggiato

Di Pietro Ferraro domenica 24 novembre 2019

Hot Toys rivela una nuova action-doll di Adam Driver nei panni di Kylo Ren in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Il 18 dicembre arriva nelle sale italiane Star Wasr: L'ascesa di Skywalker, nono e ultimo film della "Saga Skywalker! nonché terzo film della nuova trilogia sequel che vedrà il ritorno di Rey, Finn, Poe, del Generale Leia della defunta Carrie Fisher (riportata su schermo grazie a 8 minuti di scene inutilizzate de "il risveglio della Forza"), Luke Skywalker in versione Fantasma di Forza, un redivivo Imperatore Palpatine e naturalmente il tormentato Kylo Ren di Adam Driver, ora leader supremo del Primo Ordine e più che mai intenzionato a porre la parole fine sulla Resistenza, che dopo la battaglia finale vista in "Gli Ultimi Jedi" si trova decimata e braccata mentre cerca di serrare i ranghi e cercare sangue fresco per la resa dei conti finale.

Al nuovo Leader Supremo Kylo Ren è dedicata una nuova spettacolare action-doll annunciata da Hot Toys ispirata a "L'ascesa di Skywalker".

La figure di Kylo Ren è realizzata in scala 1/6 e munita di una testa con casco danneggiato illuminato a LED e di una speciale modalità "Light" con respiro. Inclusa anche una seconda testa alternativa che replica in maniera impressionante le fattezze di Adam Driver nei panni di Kylo (inclusa ampia cicatrice sul volto). La figure è inoltre abbigliata con il costume di scena che Driver indossa nel film (incluso mantello con cappuccio e caratteristica magnetica) e una serie di accessori ctra cui un set di mani intercambiabili, una spada laser illuminata a LED con una lama intercambiabile (che emula l'arma in movimento) e un base a tema con targhetta Star Wars e nome personaggio.