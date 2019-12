Cats: Tom Hooper rivela modifiche alla CGI dopo la reazione negativa al primo trailer

Di Pietro Ferraro sabato 30 novembre 2019

L'imminente remake di "Cats" ha fruito di un ritocco al comparto CGI dopo le reazioni negative al primo trailer.

Il regista Tom Hooper ha rivelato che le reazioni negative al primo trailer del suo remake Cats lo hanno convinto a mettere mano al comparto CGI, come recentemente accaduto con il live-action di Sonic.

Il pubblico è rimasto sorpreso dal primo sguardo al film che invece di attori in costumi da gatto presentava il cast trasformato in gatti umanoidi realizzati con l'ausilio di CGI. La reazione negativa al trailer ha spinto Hooper a riprogettare in parte il look dei protagonisti, smussando quell'effetto "bizzarro" trasmesso dai personaggi.

Tom Hooper non pensava ad una reazione simile quando stava preparando il primo trailer di Cats. "Ero così affascinato perché non pensavo fosse affatto controverso" afferma il regista. "Quindi è stato abbastanza divertente. Cats è stato l'argomento di tendenza n.1 al mondo, almeno per alcune ore". Purtroppo il film non era di tendenza per un buon motivo, ma perché il bizzarro aspetto dei personaggi è stato al centro di meme e battute che ridicolizzavano gli effetti visivi del film.

Per fortuna la riprogettazione per "Cats" non è stata così drastica come quella di "Sonic", ma ci sono stati sicuramente alcuni cambiamenti apportati dopo la reazione al primo trailer, come spiega lo stesso Hooper.

Avevamo terminato le riprese solo a marzo, quindi tutti gli effetti visivi (nel trailer) erano in una fase piuttosto precoce. Probabilmente c'era qualcosa di eccessivo in alcune reazioni, ma anche alcuni indizi su come continuare ad evolvere (la produzione). Quando guarderete il film finito, vedrete che alcuni dei design dei gatti hanno fatto progressi da allora, e sicuramente anche la nostra comprensione di come usare la tecnologia per farli funzionare è aumentata.

Anche il personaggio di Taylor Swift, la gatta Bombalurina, ha subito alcune modifiche che per quanto quasi impercettibili hanno "ammorbidito" il suo look felino. Swift per il film ha anche collaborato con il leggendario compositore Andrew Lloyd Webber per scrivere la canzone originale "Beautiful Ghosts", inclusa nella colonna sonora. Swift canterà "Beautiful Ghosts" nei titoli di coda del film, mentre la ballerina Francesca Hayward eseguirà la canzone nel film (con una seconda interpretazione di Judy Dench). Hayward che interpreta "Victoria the White Cat" è una ballerina professionista al suo debutto cinematografico. La vincitrice dell'Oscar Oscar Judi Dench interpreta invece una gatta anziana di nome "Old Deuteronomy".

Il cast di "Cats" include anche James Corden, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Rebel Wilson, Robbie Fairchild (An American in Paris di Broadway), Laurie Davidson (Will), il fenomeno della danza hip-hop Les Twins (Larry e Laurent Bourgeois), l'acclamata ballerina Mette Towley (apparsa neL video N.E.R.D. di Rihanna e Pharrell Williams), il primo ballerino del Royal Ballet Steven McRae e il cantante emergente Bluey Robinson.

"Cats" ha recentemente fruito di un secondo trailer che ha presentato un approccio più realistico alla cosiddetta "tecnologia della pelliccia digitale". I vari personaggi non sembrano molto diversi, ma le modifiche in realtà sono evidenti. Lo studio sta ancora lavorando e apportando modifiche al design così da raggiungere in tempo per l'uscita. "Cats" arriverà nei cinema italiani il 20 febbraio 2020 mentre gli americani vedranno il film per Natale.







They definitely updated the weird CGI in the new Cats trailer... this wasn't a full "Sonic" style redesign, but they made everyone slightly more human-like. Here are some side-by-sides. First trailer on the left, new trailer on the right. Very subtle, but noticeable. pic.twitter.com/PcS4mwENMe

— Writing a Novel About Mustaches (@JoeMuto) November 19, 2019

Fonte: Empire