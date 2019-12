Box Office Usa: Ringraziamento da record per Frozen 2, bene Knives Out

Di Federico Boni domenica 1 dicembre 2019

Frozen 2 continua la sua corsa da record al botteghino.

Un altro strepitoso weekend per Frozen 2. Il lungometraggio Disney ha incassato 85 milioni di dollari al suo 2° fine settimana di programmazione, arrivando ai 287 milioni totali in appena 10 giorni. 123.7 milioni da mercoledì a domenica, ovvero il miglior risultato di sempre per un lungo weekend del Ringraziamento. Superati i 110 di The Hunger Games: Catching Fire, del 2013. Un risultato incredibile per il sequel animato, che punta con forza ai 400 milioni casalinghi totali incassati dal primo capitolo. Worldwide, la pellicola ha raggiunto i 738,573,344 dollari. Ottima seconda piazza per Knives Out - Cena con Delitto. Trainato da strepitose recensioni, il film Lionsgate ha esordito con 42 milioni in 4 giorni, dopo esserne costati 40, e una media di quasi 8000 dollari a copia. Buona tenuta e 81 milioni in cassa per Ford v. Ferrari, così come resiste Un amico straordinario (A Beautiful Day in the Neighborhood), 4° con 35 milioni in tasca.

Grande debutto in 5° posizione per Queen & Slim, uscito in 1,690 copie e in grado di incassare ben 16 milioni in 4 giorni, seguito dai 19 di 21 Bridges, dai 39 di Playing with Fire, dai 50 di Midway, dai 31 di Last Christmas e dai 330 di Joker, che abbandona così la top10 dopo nove settimane e 1,048,301,522 dollari incassati in tutto il mondo. Disastro totale per Charlie’s Angels, fuori dalla chart al 3° weekend con appena 17 milioni in tasca (46 worldwide).

Weekend praticamente a senso unico il prossimo, grazie alla release di Playmobil: The Movie.