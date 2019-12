Buick 8 di Stephen King: Thomas Jane produttore per il nuovo adattamento

Di Pietro Ferraro venerdì 6 dicembre 2019

L'attore Thomas Jane e la produttrice Lauren Penn fanno squadra per adattare "Buick 8" di Stephen King per il grande schermo.

Buick 8 è l'ultimo racconto di Stephen King ad essere annunciato per il grande schermo. L'attore Thomas Jane e la produttrice Lauren Penn hanno fondato una nuova società di produzione, la Renegade Entertainment, e il loro primo progetto sarà proprio un adattamento del romanzo di King del 2002.

Il sito Deadline riporta che Thomas Jane produrrà un adattamento del racconto "From A Buick 8" insieme a Lauren Penn. Non è noto chi ci sarà alla regia o chi scriverà la sceneggiatura, e non è chiaro se Thomas Jane reciterà, anche se questo sembra probabile. In precedenza "Buick 8" è stato un progetto del defunto George A. Romero ma non se ne fece nulla, idem per un più recente tentativo di Hyde Park Entertainment accantonato a breve termine.

Thomas Jane e Lauren Penn hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta.

Buick 8 è un progetto emozionante e profondamente personale per noi. Mentre esploriamo un mistero strutturato in modo unico che abbraccia gli anni '70, '80, '90 e post-11 settembre, incentrato sulla ricerca di un figlio sulla verità dietro l'improvvisa morte di suo padre. Accanto al primo amore e al dolore, misteri terrificanti e filosofici sono generati da eventi inspiegabili collegati all'auto del titolo. Siamo onorati che Stephen stia sostenendo la nostra visione del suo brillante e provocatorio romanzo.

"Buick 8" si concentra su Ned Wilcox il cui padre, un soldato dello stato della Pennsylvania, viene ucciso in un insensato incidente automobilistico. Ned scopre presto che i membri della Troop D hanno un segreto nascosto dietro il loro quartier generale. Gli amici e i colleghi di suo padre a turno raccontano la storia ventennale della misteriosa Buick Roadmaster e di come la sua scoperta e il suo comportamento misterioso abbiano affascinato il gruppo di uomini per 20 anni. La Buick sembra essere la porta di accesso ad una realtà alternativa e ogni tanto respira, prendendo un po' di questo mondo ed espira portando qui un po' del mondo da cui dove proviene.

Buick 8 è un romanzo che racconta il nostro fascino per le cose morte, la nostra necessità di risposte quando non esistono, il terrore ed il coraggio davanti all'ignoto. Si tratta di una meditazione sulla natura indecifrabile delle nostre esistenze

Thomas Jane ha recitato in tre precedenti film tratti da Stephen King: L'acchiappasogni del 2003, The Mist del 2007 e l'adattamento di Netflix di 1922 del 2017. I crediti più recenti di Jane includono tre titoli fantascientifici: i film The Predator e A-X-L: Un'amicizia extraordinaria e la serie tv The Expanse.

Oltre a "Buick 8" sono attualmente in sviluppo anche adattamenti di La bambina che amava Tom Gordon, Uscita per l'inferno, La lunga marcia, Le notti di Salem, Miglio 81 e Il talismano.

Fonte: Deadline